卡3年終於動起來！彰化光復路郵局復工了

重新復工的新告示牌與看牌懸掛在基地圍籬。（記者張聰秋攝）

2025/04/08 13:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化市光復路郵局改建案因國賓影城解約一度停工，如今終於動起來了。這棟大樓3年前雖已動工，並打下地基，因合約終止而停擺，中華郵政公司後續重新規劃並完成發包，改名為「彰化光復路郵局承續工程」，清明連假前復工，這幾天工地機具、人員陸續進場，標示牌也重新掛起。

新大樓將興建地下3層、地上7層的多功能「郵憩」與商業空間，總經費達5億5100萬元，預計2027年8月完工。設計概念融入地方需求，朝向異業結合的多元空間發展。郵局指出，基地位在彰化火車站前的黃金地段，交通便利、發展潛力高，未來招商可望吸引補習班、餐飲業或其他公司行號進駐。

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郵局指出，新大樓完工後，1樓與2樓將作為郵務辦公使用，3至7樓則開放對外招商，以提升整體使用效益。目前光復路郵局暫遷至和平路上，待新大樓完工後將遷回原址，提供更便利的服務。

這塊基地位於光復路與和平路口，占地564坪，鄰近彰化火車站商圈。最初規劃時，郵局打算投資4.55億元蓋地下3樓、地上6樓的商業大樓，並與國賓影城簽約，預計由影城經營3至6樓，1、2樓則保留給郵局使用，地下3樓為停車空間，其他樓層規劃引進美食廣場或健身中心。該案於2020年12月開工，原定2023年6月完工。

然而，施工不久就遇上疫情，加上國賓影城評估彰化中友百貨的開發案後，認為市場規模不足，決定退出並在2022年底與郵局解約，導致工程停擺。儘管如此，郵局未放棄，持續重新調整規劃，增加樓層至7層，也提高預算，終於在去年完成新一輪發包，並順利在今年3月31日復工。

不少民眾期待新郵局完工後，不只讓商圈更有活力，也可能帶動周邊建物改造。像火車站附近的喬友大樓已進入都更階段，預計透過銀行聯貸11億元，改建為地上26樓、地下4樓的純住宅大樓。一旦改建成功，加上光復郵局的完工，將為彰化市中心注入新氣象，讓火車站周邊整體生活與商業環境更船現代化，也希望成為彰化門面升級的重要一環。

彰化市光復郵局改建案，定為「彰化光復路郵局承續工程」，新大樓將興建地下3層、地上7層的多功能空間，總經費達5億5100萬元，預計2027年8月完工。（記者張聰秋翻攝）

彰化市光復路郵局改建工程停了3年，終於在上個月底重新動工。（記者張聰秋攝）

彰化市光復路郵局改建基地在光復路與和平路口。（記者張聰秋攝）

彰化市光復路郵局暫時遷移到距離基地不遠的和平路上，等新大樓完工後將遷回原址。（記者張聰秋攝）

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