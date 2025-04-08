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    新北三芝迎戰汛期 借鏡八連溪演練強化整備

    圖為三芝八連溪。（記者羅國嘉攝）

    圖為三芝八連溪。（記者羅國嘉攝）

    2025/04/08 13:48

    〔記者羅國嘉／新北報導〕面對5月至11月汛期與颱風季的挑戰，新北市政府於8日上午在三芝區舉行防汛整備視察與災害應變演練。由秘書長邱敬斌率領水利局、工務局等相關單位，實地檢視三芝的防汛準備與災後復建進度，強化市府各單位的災害應對能力。邱敬斌說，防災不僅要「防患未然」，更要「迅速復原」，以確保當地居民的安全與生活品質。

    此次演練地點選在曾於去年山陀兒颱風受創嚴重的八連溪區域，並模擬強降雨導致溪水暴漲、區域積水與封橋等應變情境。演練內容涵蓋成立災害應變中心、降雨預警及災情巡查、警戒區劃設與交通封閉、交通管制、災後清理與重建等。

    邱敬斌表示，極端氣候已成常態，短延時強降雨更是不可忽視的風險。而此次「防災重於救災」演練是為了讓市府團隊在災害發生時能迅速應變，減輕損害。他也肯定三芝公所積極整備的作為，並感謝民間、基層里鄰、企業與救災團體的投入。

    邱敬斌呼籲，防汛準備應為全民共識，不僅政府部門要積極整備，民眾也應提升防災意識與應變能力。市府將持續強化演練、提升防災體系，同時加強推廣防災教育，期盼全民齊心守護家園，迎戰極端氣候所帶來的挑戰。

    三芝區長賴小萍指出，去年3次颱風重創三芝，為此區公所針對保全與非保全戶進行列管與訪視，確保在颱風來襲前能及早撤離、保障居民人身安全。此次演練也強化了八連溪深淺橋的封橋應變機制，納入警政、消防與三芝救難協會等單位，提升整體動員效率。

    市議員鄭宇恩則提醒，目前部分山區災點仍未見農業局機具進駐，搶修速度相對較慢；另外，也建議設置水位監測，除了仰賴CCTV與空拍機外，必要時仍需人工巡查補位，確保資訊完整性。

    工作人員進行道路封閉管制演練。（記者羅國嘉攝）

    工作人員進行道路封閉管制演練。（記者羅國嘉攝）

    水車進行淤泥清潔演練。（記者羅國嘉攝）

    水車進行淤泥清潔演練。（記者羅國嘉攝）

    警員進行交通管制演練。（記者羅國嘉攝）

    警員進行交通管制演練。（記者羅國嘉攝）

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