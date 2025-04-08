入口計數器加持！ 玉山「塔塔加三山」步道人流全都露

玉山「塔塔加三山」步道設置人流計數器，可精確掌握步道人流數據，作為園區動線、設施管理的經營參考。（圖由玉管處提供）

2025/04/08 13:23

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山塔塔加遊憩區每年有64萬人次造訪，是玉山園區最熱門的地點，為提升步道環境與精進遊憩管理，玉山國家公園管理處與台灣山盟公益協會（簡稱山盟）合作，在「塔塔加三山」步道出入口設置「雙向人員流量計數器」，盼藉此掌握步道使用情況與遊客熱點，作為日後園區動線優化、設施管理的經營參考。

玉管處表示，塔塔加遊憩區內的「塔塔加三山」，包括麟趾山、鹿林山、鹿林前山，形成約15公里的環狀步道，可欣賞玉山群峰與南橫關山，且不需申請就可進入，成為園區最親民的高山步道。

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近年山盟持續認養園區長程路線步道與山屋，迄今邁入第3年，今年除再增加各路線的認養次數，還捐贈3組人流計數器，園區也將其設在「塔塔加三山」步道的出入口，透過計數器紅外線感應人流，並記數人次。

玉管處說，塔塔加每年平均約64萬人次，係透過入園車次換算人次而來，現在有了計數器統計園區人流資料，可作為環境承載和步道經營的管理參考，並掌握各出入口的人流與停留熱點，可有效調配步道、設施維管資源，提升遊憩品質與生態永續發展。

玉山「塔塔加三山」步道設置人流計數器，可精確掌握步道人流數據，作為園區動線、設施管理的經營參考。（圖由玉管處提供）

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