直擊新北市碧潭堰魚道 喜迎魚群洄游大爆發

新北市碧潭堰魚道，正值大批魚類洄游往上游產卵，景象壯觀。（記者翁聿煌攝）

2025/04/08 14:07

〔記者翁聿煌／新北報導〕魚群洄游大爆發！新北市新店溪碧潭堰整修新增人工魚道，啟用後首次迎來溯溪而上的大量魚群，民眾站在碧潭堰下游東岸的魚道口，就可以看見大量魚群準備沿著魚道逆流而上的自然奇景，近日數百條肥碩的成年大頭鰱，爭先恐後要回上游產卵的情景，令人嘖嘖稱奇，展現新店溪近年生態回復的成果。

新北市水利局長宋德仁表示，早在2015年起於碧潭堰下游建置4處矮堰，將溪水留住且串連水域空間，接續碧潭堰的生物廊道建置，讓新店溪水生態更加豐富，其中尤受矚目的碧潭堰魚道，自2022年5月至2024年12月止就已記錄碧潭堰多達有63種魚類及10種蝦蟹類現蹤。

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隨著上週的降雨及天氣回暖，讓魚類們感受到繁殖季節的信號，水下監視攝影機記錄到滿滿的大魚溯溪游入魚道的畫面，民眾也可以就近觀察到魚類洄游生態。

水利局為避免有人盜捕迴游魚群，聘雇保全人24小時在魚道前巡邏，同時也提醒民眾，碧潭堰下游1百公尺以內禁止垂釣，維護魚群繁洐。

清華大學教授曾晴賢說，在新北市水利局持續不斷的定期監測新店溪的生態，和運用水下監視攝影機，紀錄魚道內的魚類洄游情形，成績斐然，加上目前已經在碧潭堰上下游公告封溪護漁河段，能夠讓溪中的魚、蝦、蟹等生物有安全的棲地。

從水下監視攝影機記錄到滿滿的大魚準備游入魚道的畫面，看起來今年的魚類洄游會是更大的盛況，值得期待和持續關注，隨著先前香魚洄游，目前是大頭鰱、接下來5月還淡水河口的毛蟹大軍成群結隊會沿著魚道的繩索爬回上游產卵。#

新北市碧潭堰魚道，正值大批魚類洄游往上游產卵，景象壯觀。（記者翁聿煌攝）

新北市碧潭堰東岸設有魚道觀景窗，直視魚類洄游盛況。（記者翁聿煌攝）

從新店溪洄游的魚類還夾雜有民眾放生的錦鯉。（記者翁聿煌攝）

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