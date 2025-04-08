為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    直擊新北市碧潭堰魚道 喜迎魚群洄游大爆發

    新北市碧潭堰魚道，正值大批魚類洄游往上游產卵，景象壯觀。（記者翁聿煌攝）

    新北市碧潭堰魚道，正值大批魚類洄游往上游產卵，景象壯觀。（記者翁聿煌攝）

    2025/04/08 14:07

    〔記者翁聿煌／新北報導〕魚群洄游大爆發！新北市新店溪碧潭堰整修新增人工魚道，啟用後首次迎來溯溪而上的大量魚群，民眾站在碧潭堰下游東岸的魚道口，就可以看見大量魚群準備沿著魚道逆流而上的自然奇景，近日數百條肥碩的成年大頭鰱，爭先恐後要回上游產卵的情景，令人嘖嘖稱奇，展現新店溪近年生態回復的成果。

    新北市水利局長宋德仁表示，早在2015年起於碧潭堰下游建置4處矮堰，將溪水留住且串連水域空間，接續碧潭堰的生物廊道建置，讓新店溪水生態更加豐富，其中尤受矚目的碧潭堰魚道，自2022年5月至2024年12月止就已記錄碧潭堰多達有63種魚類及10種蝦蟹類現蹤。

    隨著上週的降雨及天氣回暖，讓魚類們感受到繁殖季節的信號，水下監視攝影機記錄到滿滿的大魚溯溪游入魚道的畫面，民眾也可以就近觀察到魚類洄游生態。

    水利局為避免有人盜捕迴游魚群，聘雇保全人24小時在魚道前巡邏，同時也提醒民眾，碧潭堰下游1百公尺以內禁止垂釣，維護魚群繁洐。

    清華大學教授曾晴賢說，在新北市水利局持續不斷的定期監測新店溪的生態，和運用水下監視攝影機，紀錄魚道內的魚類洄游情形，成績斐然，加上目前已經在碧潭堰上下游公告封溪護漁河段，能夠讓溪中的魚、蝦、蟹等生物有安全的棲地。

    從水下監視攝影機記錄到滿滿的大魚準備游入魚道的畫面，看起來今年的魚類洄游會是更大的盛況，值得期待和持續關注，隨著先前香魚洄游，目前是大頭鰱、接下來5月還淡水河口的毛蟹大軍成群結隊會沿著魚道的繩索爬回上游產卵。#

    新北市碧潭堰魚道，正值大批魚類洄游往上游產卵，景象壯觀。（記者翁聿煌攝）

    新北市碧潭堰魚道，正值大批魚類洄游往上游產卵，景象壯觀。（記者翁聿煌攝）

    新北市碧潭堰東岸設有魚道觀景窗，直視魚類洄游盛況。（記者翁聿煌攝）

    新北市碧潭堰東岸設有魚道觀景窗，直視魚類洄游盛況。（記者翁聿煌攝）

    從新店溪洄游的魚類還夾雜有民眾放生的錦鯉。（記者翁聿煌攝）

    從新店溪洄游的魚類還夾雜有民眾放生的錦鯉。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播