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    結合電競、反毒與無人機 南市議長盃電子競技賽6/6決戰南英商工

    第2屆「南市議長盃反毒電子競技錦標賽」將於6月6日決戰南英商工。（南市體育總會電子競技委員會提供）

    第2屆「南市議長盃反毒電子競技錦標賽」將於6月6日決戰南英商工。（南市體育總會電子競技委員會提供）

    2025/04/08 13:22

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕年度最受矚目的青春電競盛事，「南市議長盃反毒電子競技錦標賽」預賽，將於5月25日至26日進行線上激戰，6月6日則於南英商工舉行實體總決賽。今年更首創無人機飛行訓練課程，廣邀高手熱血拚戰冠軍榮耀。

    南市體育總會電子競技委員會主委林宜瑾表示，台南市擁有動畫、漫畫、遊戲（ACG）與電競產業的發展優勢，加上南英商工全力推動「無人機」與「電競」雙電力重點產業，電競人才培育營與南英商工多媒體動畫科已培育超過500人次電競專才，同時結合反毒宣導，以競賽方式推廣全民參與，並助力電競產業發展。

    副主委朱正軒表示，去年度賽事吸引來自660位南市國、高中好手熱血拚戰，今年賽事除透過公、私校合作推動產業發展，賽事活動更結合政令宣導，設有反毒及無人機展區，讓學生體驗台南電競產業的實力及成果，期盼透過教育與娛樂並重的方式，打造一個更健康且充滿正能量的青春舞台。

    南市體育局推廣電子競技為南市重點發展項目，由南市電子競技委員及南英商工共同合作成立國中電競人才培育營，今年第2屆持續輔導中山國中、安平國中、永康國中、金城國中、忠孝國中、大橋國中、安順國中、土城高中國中部、延平國中等九所國中，厚實更多電競選手。

    南市體育總會教育部台南市聯絡處督導鄭坤鑫表示，將反毒政策理念巧妙融入學生最關注的電競活動中，擴大宣導效益。

    南英商工校長陳志隆表示，不只是比賽，更是一場以教育為核心的青春盛會，今年更首創無人機飛行訓練課程，展現「電競」與「無人機」跨域發展教育的創新能量，整合產官學各界資源，共同推動台南電競文化蓬勃發展。

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