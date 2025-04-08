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    小琉球終於有紅綠燈了！因應百萬遊客蜂擁 居民憂「罰單」跟著來

    小琉球首支紅綠燈今天設立，預計暑假啟用。（記者陳彥廷攝）

    小琉球首支紅綠燈今天設立，預計暑假啟用。（記者陳彥廷攝）

    2025/04/08 13:15

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣小琉球近年觀光發展蓬勃，每年至少有120萬人遊客湧入，是琉球鄉全鄉人口100倍以上，島上交通安全風險也隨用路人數量大增，屏東縣政府爭取設置紅綠燈希望提升安全，今天（8日）立起全島第一座紅綠燈，預計暑假啟用，為小琉球的交通安全寫下新里程碑。

    屏東縣配合國土管理署推動「校園周邊暨行車道路安全改善計畫」，屏東縣政府辦理校園周邊路口實地會勘，決定在島上交通事故熱點的全德國小旁十字路口架設首支紅綠燈。

    警方指出，小琉球觀光發展迅速，人流不斷湧入，考量琉球鄉隨經濟活動與觀光發展所帶動的交通流量增長，因此擇定琉球鄉全德國小旁復興路與相埔路口架設紅綠燈。

    警方強調，學童通學環境在人車潮大增後，已面臨通學安全壓力，藉由設置號誌，除提升通學路線安全性外，亦可讓學童於日常生活中及早熟悉號誌化路口運作模式，建立正確用路觀念與交通安全意識。

    面對歷史首支紅綠燈，小琉球居民反應兩極，有人認為有規則就會有罰則，「只是找藉口要罰錢」；但也有人認為，孩子是國家的未來棟樑，本該以多種手段維護上下學的安全。

    交通警察隊呼籲全體用路人，務必遵守交通號誌指示行駛，切勿違規闖紅燈，共同維護道路交通秩序與行車安全，進而有效降低交通事故發生風險。

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