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    4/10至4/13苗栗竹南博愛街道路刨鋪 縣府建議用路人改道

    苗栗縣政府交通工務處將於4月10日至4月13日（早上8點至下午6點），進行竹南鎮博愛街與新生路口周邊路段，及博愛街的大營路口至環市路三段路口路段的道路刨鋪作業。 （圖由縣府交通工務處提供）

    苗栗縣政府交通工務處將於4月10日至4月13日（早上8點至下午6點），進行竹南鎮博愛街與新生路口周邊路段，及博愛街的大營路口至環市路三段路口路段的道路刨鋪作業。 （圖由縣府交通工務處提供）

    2025/04/08 13:15

    〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣政府交通工務處將於4月10日至4月13日（早上8點至下午6點），進行竹南鎮博愛街與新生路口周邊路段，及博愛街的大營路口至環市路三段路口路段的道路刨鋪作業，屆時將實施道路縮減管制，請用路人配合並建議改道。

    縣府交通工務處表示，博愛街與新生路口進行道路刨鋪作業期間，往環市路三段方向用路人，建議改道龍山路一段→建國路→環市路三段→博愛街。反方向用路人，則建議由環市路三段→建國路→龍山路一段→博愛街。

    博愛街的大營路口至環市路三段路口路段的道路刨鋪作業期間，往環市路三段方向用路人則建議改道，由博愛街→大營路→文化街→環市路三段。反方向用路人，則建議改道由環市路三段→文化街→大營路→博愛街。

    交通工務處表示，如遇雨天，施工時間會有所順延，施工期間造成不便，敬請見諒，也請用路人在經過施工區域時，減速慢行，並遵循交管人員指引。

    博愛街與新生路口道路刨鋪作業建議改道路線。（圖由縣府交通工務處提供）

    博愛街與新生路口道路刨鋪作業建議改道路線。（圖由縣府交通工務處提供）

    博愛街的大營路口至環市路三段路口路段的道路刨鋪作業的建議改道路線。（圖由縣府交通工務處提供）

    博愛街的大營路口至環市路三段路口路段的道路刨鋪作業的建議改道路線。（圖由縣府交通工務處提供）

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