「天邊孝子」效應發酵 離島病危返鄉印證澎湖落葉歸根民情

病危返鄉是澎湖民情，也是不浪費台灣醫療資源的堅持。（凌天航空提供）

2025/04/08 13:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕針對衛福部醫事司修法委員徐震宇，稱離島醫療後送家屬為「天邊孝子」，引發澎湖人怒火效應逐漸擴大，澎湖民眾認為落葉歸根是長者夙願，是子女孝心亦是民情，由於地理位置限制，加上醫護人力不足，才會需要醫療直昇機常駐後送，並非浪費醫療資源。

澎湖縣駐地醫療直升機今（8）日執行1件從台南成大醫院返回三總澎湖分院的「病危返鄉」案件，落葉歸根是離島居民的傳統習俗，不佔用公眾資源更是離島居民的骨氣，日前一位在修理漁船時，遭絞盤捲入造成斷指的漁民，自行脫困後才由家屬協助就醫，不禁讓處置的醫護人員大嘆這麼嚴重了還不叫救護車，然而這種情形在澎湖非常常見。

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凌天航空直昇機轉診服務中心主任陳萬昇說明，病危返鄉病患大多為「自行搭民航機」到台灣就醫的癌症病患，而澎湖民眾令人敬佩、心疼之處，在於只要能自行走動，絕多數不會動用公眾資源，但在台灣本島醫療院所已告知病患及家屬，已無法再進行積極治療的情況下，通常都會選擇使用病危返鄉方式返回三總澎湖分院安寧病房進行善終照護，不佔用台灣本島醫療資源。

4月4日亦有一件病危返鄉案件，在家屬給凌天航空的致謝文中「非常感謝您與後送團隊協助爸爸平安回家，爸爸很感動也很感謝所有人。」可見病患及家屬長期在台治療後，醫院給出無法在積極治療的狀態後，家屬理性抉擇選擇返回澎湖不佔用醫療資源，也完成長者最後的願望，回到自己的家鄉看看這片美麗的淨土。

澎湖醫療後送，病危返鄉也是重要一環。（凌天航空提供）

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