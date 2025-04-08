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    航海人員測驗合格女性創新高 她潛水愛海「1次高分過關」

    李靈愛上水肺潛水而喜歡海洋，與先生一同報考台北海洋科技大學航海系學士後專班，並高分通過航海人員測驗。圖為李靈於小琉球浮潛與海龜合影。（圖由航港局提供）

    李靈愛上水肺潛水而喜歡海洋，與先生一同報考台北海洋科技大學航海系學士後專班，並高分通過航海人員測驗。圖為李靈於小琉球浮潛與海龜合影。（圖由航港局提供）

    2025/04/08 13:17

    〔記者蔡昀容／台北報導〕海運產業蓬勃發展，2025年第一次航海人員測驗有781人到考，195人合格，其中女性有33人，是歷年來最多。

    每年有4次航海人員測驗，今年的第一次測驗，905人報名、781人全程到考，一、二等船副、管輪等類科成績合格人數，一等船副114人、一等管輪61人、二等船副8人、二等管輪12人，共計195人，合格率24.97％，

    這次合格女性有33人，打破2023年第一次測驗32人紀錄，成為歷年最高；至於女性佔合格人數比例為16.92％，僅次於2022年16.96％，當年有112人通過，女性佔19人。

    航港局表示，隨著學士後多元專長培力課程專班持續推廣，近年越來越多不同領域民眾進學士後專班就讀，拚航海人員測驗加入海運界，其中也有不少優秀女性。

    大學畢業於哲學系，出國攻讀應用統計的李靈，因為愛上水肺潛水而喜歡海洋，疫情期間接觸到在國際貿易佔有舉足輕重地位的航運產業，產生濃厚興趣，因此與先生一同報考台北海洋科技大學航海系學士後專班，並一股作氣報名航海人員測驗高分通過。

    李靈表示，就讀北海科大期間遇到一群好同學，彼此分享筆記，再加上勤練近10年考古題，以及與先生的互相鼓勵，報名一等船副類科。除了一次通過，更有3科達到90分的優異成績。

    來自雲林崙背的許辰薇，大學主修英語教學，畢業後對於英語教學生涯感到迷惘，受擔任船員的家人影響，對航海產生興趣，報名高雄科技大學航海系學士後專班。

    許辰薇表示，學士後專班僅有3個學期時間，必須快速掌握航海專業知識，因此勤做筆記、確保理解重點非常重要。在考試的半年前，她投入大量時間練習考古題，加強法規類科，以及天文測天、地文航法計算等計算類科的步驟熟悉度，順利通過一等船副測驗，亦有3科超過80分以上的好成績。

    航港局表示，榜單公布後，應考人可利用MTNet查詢榜單及登入帳號密碼列印成績通知單。應考人如欲複查成績，應在榜示之次日起10日內（4月9日至4月18日止），登入MTNet「航海人員測驗管理子系統」之「線上申請作業」點選「成績複查申請」，依序填具資料並送出網路申請。

    今年第2次航海人員測驗將於6月7至8日舉行，採網路報名，報名時間自4月9日凌晨0時至4月18日下午5時止。詳情請至MTNet航海人員測驗管理子系統查詢。

    許辰薇（右2）通過一等船副測驗。圖為許與同學基礎安全訓練合影。（圖由航港局提供）

    許辰薇（右2）通過一等船副測驗。圖為許與同學基礎安全訓練合影。（圖由航港局提供）

    2025年第一次航海人員測驗成績榜示典禮，航港局副局長劉志鴻（右4）出席點榜。（圖由航港局提供）

    2025年第一次航海人員測驗成績榜示典禮，航港局副局長劉志鴻（右4）出席點榜。（圖由航港局提供）

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