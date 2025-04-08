南市府組團 探訪新加坡創新住宅高齡友善社區

台南市政府攜手台灣健康城市聯盟前往新加坡，參訪創新住宅「社區關愛組屋」。（圖由南市衛生局提供）

2025/04/08 13:07

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府攜手台灣健康城市聯盟組團前往新加坡，參訪當地創新住宅政策「社區關愛組屋（Community Care Apartments）」，探索高齡友善及住宅整合服務模式。

台南市副市長趙卿惠7日帶隊到新加坡，參訪專為高齡者與特殊需求族群設計的社區關愛組屋，並與當地相關單位進行交流；該社區約有8成住民為65歲以上單身長者，提供安全無障礙的居住空間，亦整合社交活動、健康照護與政府相關服務，打造出高齡者生活支持的全方位社區。

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新加坡政府預估，至2030年，每4人就有1人超過65歲。為此，他們積極推動社群關愛組屋，協助長者在熟悉社區中安心安老，減輕家人照護負擔，同時也營造鄰里互助的溫暖氛圍。

除定期健康檢查、社群活動與心理支持服務，也將政府各項資源，如長照服務、社會福利諮詢、日常生活協助等整合於此，長者在組屋即可獲得完整照顧，落實「一站式」高齡友善社區構想。

趙卿惠表示，新加坡面對人口老化問題，以社區為核心、以人為本的整合照顧政策，讓我們深受啟發，未來將評估如何在地落實類似模式，透過社區住宅結合健康與社福服務，提升長者生活品質與自主性。

市府團隊與台灣健康城市聯盟秘書長林麗娟也介紹台南「長者運動抗衰弱計畫」，強調運動對延緩失能的實際成效；並就長者咀嚼吞嚥障礙預防，以及長者健康促進方案與對方交換意見，雙方也對營運照護系統，與兩國在公園體健設施的設計理念與設置方式進行討論，交流氣氛熱烈。

趙卿惠說，此次參訪獲益良多，市府將持續與台灣健康城市聯盟合作，導入國際先進經驗，朝向「高齡友善城市」願景邁進，打造出讓長者住得安心、活得健康、與社會緊密連結的幸福台南。

雙方針對公園體健設施的設計理念與設置方式進行討論，圖為公園裡訓練手眼協調的體健設施。（圖由南市衛生局提供）

公園體健設施的明顯處張貼器材使用說明圖，方便長輩了解。（圖由南市衛生局提供）

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