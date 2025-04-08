大雅老舊水管常爆管 自來水公司3200萬汰舊換新明年3月完工

大雅中清東路165號旁邊轉角-80mm管線維修。（楊瓊瓔服務處提供）

2025/04/08 13:13

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大雅區中清路三段、中山路一帶因自來水管老舊，經常發生爆管漏水，停水搶修造成用戶不便，立委楊瓊瓔偕議員吳呈賢、吳建德爭取台灣自來水公司投入3200萬元，將超過30年管齡的塑膠材質汰換為高品質延性鑄鐵管，總長達2268公尺，預計今年9月動工，明年3月完工，徹底改善用水品質與供水穩定，預計將造福約1千戶民眾。

立委楊瓊瓔服務處今天邀集台灣自來水公司第四區管理處、大雅營運所等會勘。台灣自來水公司第四區管理處副處長曾沛聰表示，這次工程將全面汰換2268公尺的老舊塑膠管線，改用強度更高、耐用年限達40年以上的延性鑄鐵管（DIP），同時加大管徑以提升供水效率。將採分段施作、分區開挖，儘量降低對交通的影響，目前正規劃設計，預定今年9月開工，明年3月完工。

請繼續往下閱讀...

文雅里長劉亦銘說，中清路三段商家林立，建議施工時應妥善設置人行通道與防滑鋼板，照顧商家與通勤民眾權益，尤其公車亭的學生候車安全更不能忽略。

市議員吳呈賢、吳建德指出，中清路與中山路是大雅區的主要幹道，「若爆管，不只停水，連交通都會大打結」，提醒水公司利用夜間施工務必強化工安與交管，盡可能減少對交通與居民生活的干擾。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益說，中清路與中山路沿線管線已使用超過30年歷史，材質為塑膠管，在長期重車輾壓與地層變動下，頻頻爆管維修，造成民怨四起。這次獲得3200萬元經費，汰換為更堅固耐用的DIP管線，可大幅改善水壓不足與供水不穩問題。施工期因橫跨農曆春節禁挖期，建議水公司重新規劃施工期程，提前於8月動工、明年1月底前完工；曾沛聰允諾將盡力在明年1月底前完成管線挖掘工程及路面刨封，並全力配合夜間施工，減少對交通與商圈的影響。

立委楊瓊瓔服務處爭取自來水公司斥資，汰換台中市大雅區中清路三段、中山路一帶老舊自來水管。（楊瓊瓔服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法