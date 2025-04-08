苗栗啟文國小老師傳訊動保團體幫6弱勢生募註冊費 被拒竟嗆對方冷血

苗栗1所國小林姓老師幫6生募款未果，竟寄送2封電子郵件「天哪！你們的意思是說人不如畜生嗎?」，甚至還直指「你們這群人真的很冷血！人在作，天在看！」（台灣動物緊急救援小組提供）

2025/04/08 13:05

〔記者陳文嬋／高雄報導〕苗栗啟文國小1名楊姓老師傳送電子郵件連繫台灣動物緊急救援小組，希望能幫忙學校6名家境困難的學生繳交註冊費等，但因與組織宗旨和勸募內容不符，組織回信婉拒建議尋求其他單位協助，不料楊老師竟連回2封電子郵件「人不如畜生嗎?」、「你們這群人真的很冷血！」等，令動物救援人員難過痛哭、無奈，小組感嘆老師不理性，做了最壞示範！

啟文國小校長：老師個人行為，校方完全不知情

苗栗啟文國小陳姓校長今回應表示，目前確實有6名學生未繳註冊費，強調這是老師個人行為，校方完全不知情，且校方設有教育儲蓄戶，只要導師幫學生提出申請，並經審議委員會通過，校方會全力協助學生，不需要向任何單位募款，他將介入處理協助，確保學生學習權益。

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苗栗啟文國小1名楊姓老師上週發送電子郵件連繫台灣動物緊急救援小組，「苗栗縣苗栗市啟文國小有6名學生家境困難，沒有辦法繳納註冊費及代辦費，可以幫忙他們嗎？」

台灣動物緊急救援小組接到學校來信感到非常同情，但因該項目與組織成立宗旨及衛福部許可公益勸募目的不符，只好回信表達組織是幫助流浪貓狗單位婉拒，並建議老師可以尋求其他單位協助。

沒想到楊姓老師昨晚連續寄送2封電子郵件，「天哪！你們的意思是說人不如畜生嗎?」，甚至還直指「你們這群人真的很冷血！人在作，天在看！」，令收到信的動物救援人員整晚難過痛哭，根本無法入睡。

台灣動物緊急救援小組執行長倪京台表示，社會上社福團體涵蓋各種不同領域，除了救援動物，還有關懷老人、幫助兒童、關注婦女權益、推廣環保議題等，每一個領域團體都努力在為自己信念打拼，啟文國小家境困難的學生確實令人同情，但畢竟每一個公益團體設立宗旨與勸募目的都不同，學校應透過政府社福系統或諮詢專門幫助貧苦學生組織，才是正確理性做法。

倪京台指出，學校老師做法令動物救援人員難過痛哭、無奈，感嘆老師這麼不理性，實在做了最壞示範！組織可以體會楊老師著急為孩子爭取福利的心境，會原諒他的失言，也會安慰第一線收到信件的人員，「真的受到很大的打擊」。

倪京台說，組織努力救援流浪貓狗奮鬥30年，營救超過5千隻傷病流浪動物，持續捐助飼料幫助全台灣逾200個弱勢流浪貓狗收容園區，讓3萬多隻毛孩子每天得以溫飽，強調「大家都很努力、很辛苦」，呼籲老師發言能更理性，才不會做了最負面的示範。

苗栗1所國小林姓老師幫6生募款未果，竟寄送2封電子郵件「天哪！你們的意思是說人不如畜生嗎?」，甚至還直指「你們這群人真的很冷血！人在作，天在看！」（台灣動物緊急救援小組提供）

苗栗1所國小林姓老師幫6生募款未果，竟寄送2封電子郵件「天哪！你們的意思是說人不如畜生嗎?」，甚至還直指「你們這群人真的很冷血！人在作，天在看！」（台灣動物緊急救援小組提供）

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