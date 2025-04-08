防治荔枝椿象！中市大坑登山步道將釋放6萬隻平腹小蜂

觀旅局在大坑登山步道沿線釋放平腹小蜂。（觀旅局提供）

2025/04/08 12:58

〔記者歐素美／台中報導〕台中市大坑登山步道每逢假日均吸引許多民眾前往運動休閒，步道周邊因種植荔枝及龍眼等果樹，引來荔枝椿象產卵繁衍；為免山友誤觸荔枝椿象而遭受噴灑毒液灼傷，台中市觀光旅遊局啟動荔枝椿象生物防治工作，目前已於步道兩旁共釋放3萬隻平腹小蜂，預計今年將釋放6萬隻平腹小蜂，以降低荔枝椿象對民眾的危害；觀旅局另於后豐鐵馬道、東豐自行車綠廊、潭雅神綠園道及新田登山步道釋放3萬隻平腹小蜂，盼提升整體觀光遊憩品質。

觀旅局長陳美秀表示，大坑登山步道登山人數眾多，且生態環境豐富，為避免使用化學藥物對環境及山友造成影響，採用生物防治方式。為有效控制荔枝椿象，今年大坑登山步道沿線將分兩次釋放共6萬隻平腹小蜂，主要分布於果樹較多的區域，如大坑6至10號登山步道及大坑1號登山步道體能訓練場。

請繼續往下閱讀...

此外，並在步道周邊設立告示牌，提醒遊客避免誤觸荔枝椿象，在短時間內若發現大量荔枝椿象出現，將立即增派人員，並使用改裝吸塵器清除步道上的椿象，以達到最佳的生物防治效果。

觀旅局指出，平腹小蜂為無攻擊性的寄生蜂，請登山遊客不要擾動或破壞附著在步道果樹旁的平腹小蜂卵卡；必需注意的是，荔枝椿象在受到驚嚇或干擾時會分泌具腐蝕性的臭液，若不慎接觸到荔枝椿象或被其毒液噴到，應立即用大量清水沖洗並稀釋，如出現皮膚灼熱或搔癢等不適症狀，應儘速就醫，並向皮膚科醫師尋求協助。

觀旅局表示，大坑共有14條不同難度的登山步道，為保障登山安全與提高出遊品質，建議近期前往大坑登山步道的遊客，應穿著長袖衣物及長褲，以降低與荔枝椿象接觸的風險。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法