為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    鎮瀾宮副董事長鄭銘坤腳扭傷 5人搭救護車嬉鬧畫面曝光惹議

    大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左二）搭救護車送醫，同行的人比手勢畫面引發爭議。（圖擷取自「黑色豪門企業」網站）

    大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左二）搭救護車送醫，同行的人比手勢畫面引發爭議。（圖擷取自「黑色豪門企業」網站）

    2025/04/08 13:14

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香，昨天中午抵達雲林縣與嘉義縣交界的崙子橋，在嘉義縣新港鄉境的祭拜高台完成祭拜儀式後，副董事長鄭銘坤疑因腳扭傷無法行走，由救護車送往醫療站診療，過程中有5人同搭救護車並自拍，影片上傳後，嬉鬧畫面引發「歡樂救護車」的爭議。

    大甲鎮瀾宮媽祖新港遶境進香今天上午舉行祝壽大典時，網上流傳一支影片，畫面為鄭銘坤跟多位年輕人坐在救護車上開心自拍，甚至標註「還是這台快了點」，遭質疑濫用救護資源，引發外界撻伐。

    嘉縣衛生局：救護車載送扭傷病患就醫

    嘉義縣衛生局長趙紋華指出，衛生局針對大甲媽遶境大型活動規劃救護車待命，今年由灣橋榮民醫院救護車協助，昨下午接到警察局通知，指鄭銘坤在遶境途中腳扭傷，需進行處理，請衛生局幫忙，既然有救護需求，就出動救護車載鄭銘坤一行人到救護站，由駐點醫療人員進行初步治療。

    趙紋華說，因鄭銘坤是腳傷，加上有隨行人員，當時隨車護理人員初步檢視後，就坐到司機座旁，至於車廂內穿著衛生局背心的年輕人，也不是衛生局人員，疑似是車內備用背心被隨意拿取、穿上，針對自拍等爭議將檢討，並請同仁多留意。

    鄭銘坤今早則照常出席祝壽大典，全程參與，行走時並沒有異狀。

    大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤搭救護車送醫，同行的人比手勢畫面引發爭議。（圖擷取自「黑色豪門企業」網站）

    大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤搭救護車送醫，同行的人比手勢畫面引發爭議。（圖擷取自「黑色豪門企業」網站）

    鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左四）全程參與祝壽大典。（記者蔡宗勳攝）

    鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左四）全程參與祝壽大典。（記者蔡宗勳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播