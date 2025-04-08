鎮瀾宮副董事長鄭銘坤腳扭傷 5人搭救護車嬉鬧畫面曝光惹議

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左二）搭救護車送醫，同行的人比手勢畫面引發爭議。（圖擷取自「黑色豪門企業」網站）

2025/04/08 13:14

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香，昨天中午抵達雲林縣與嘉義縣交界的崙子橋，在嘉義縣新港鄉境的祭拜高台完成祭拜儀式後，副董事長鄭銘坤疑因腳扭傷無法行走，由救護車送往醫療站診療，過程中有5人同搭救護車並自拍，影片上傳後，嬉鬧畫面引發「歡樂救護車」的爭議。

大甲鎮瀾宮媽祖新港遶境進香今天上午舉行祝壽大典時，網上流傳一支影片，畫面為鄭銘坤跟多位年輕人坐在救護車上開心自拍，甚至標註「還是這台快了點」，遭質疑濫用救護資源，引發外界撻伐。

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嘉縣衛生局：救護車載送扭傷病患就醫

嘉義縣衛生局長趙紋華指出，衛生局針對大甲媽遶境大型活動規劃救護車待命，今年由灣橋榮民醫院救護車協助，昨下午接到警察局通知，指鄭銘坤在遶境途中腳扭傷，需進行處理，請衛生局幫忙，既然有救護需求，就出動救護車載鄭銘坤一行人到救護站，由駐點醫療人員進行初步治療。

趙紋華說，因鄭銘坤是腳傷，加上有隨行人員，當時隨車護理人員初步檢視後，就坐到司機座旁，至於車廂內穿著衛生局背心的年輕人，也不是衛生局人員，疑似是車內備用背心被隨意拿取、穿上，針對自拍等爭議將檢討，並請同仁多留意。

鄭銘坤今早則照常出席祝壽大典，全程參與，行走時並沒有異狀。

大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤搭救護車送醫，同行的人比手勢畫面引發爭議。（圖擷取自「黑色豪門企業」網站）

鎮瀾宮副董事長鄭銘坤（左四）全程參與祝壽大典。（記者蔡宗勳攝）

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