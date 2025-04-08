北科大與亞洲理工締結盟校 聚焦半導體人才合作

北科大與亞洲理工締結盟校，將聚焦半導體人才培育。（圖由北科大提供）

2025/04/08 12:41

〔記者楊綿傑／台北報導〕台北科技大學與泰國亞洲理工學院（Asian Institute of Technology）近日簽訂校級合作盟約，議定由北科大創新前瞻科技研究學院與亞洲理工工程科技學院，展開半導體的碩士雙聯合作共識。北科大校長王錫福表示，未來也可以合作拓展至AI、EMBA等領域及其他學院，共同培育人才。

亞洲理工學院位於泰國曼谷，1959年創立以來均採全英語授課，以「培育亞洲工程人才，解決亞洲問題」為宗旨，並以交通、土木、永續工程、管理等領域見長。該校現任校長李百祺，為台灣大學電機系及生醫電資所特聘教授，也曾任台大研發長，去年9月成為該校第一位來自台灣的校長。

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王錫福表示，北科大與亞洲理工於半導體領域開展雙聯合作，有助於推動核心戰略產業科技發展，更盼未來合作拓展至人工智慧（AI）、EMBA等領域及其他學院，共同培育卓越人才。

李百祺指出，亞洲理工數十年來已為台灣、日本、印度、東南亞各國，培育出眾多頂尖工程人才；在來自上百國、逾2.7萬畢業生中，來自台灣的校友有將近900位。而今與北科大啟動半導體領域的合作鏈結，是他上任以來積極推動「轉型工程」的一部份。他將透過國際學術合作，呼應我國「新南向」政策，強化半導體、AI等科技產業的人才布局。

王錫福也提到，亞洲理工成為北科大在泰國的第24所盟校，同樣以培育工程人才為主。而身為實務研究型大學，北科大多年來與美國麻省理工學院（MIT）、賓州州大、日本東北大學等國際頂尖大學交換師生、合作研究，同時也將持續以創新制度推動產學合作，與半導體業界攜手育才。

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