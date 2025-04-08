另類計時制書店 台南「Room A」今天起暫停營業

台南計時圖書館「Room A」今起暫停營業。（圖取自Room A臉書粉專）

2025/04/08 12:10

〔記者王姝琇／台南報導〕台南知名計時圖書館「Room A」在臉書無預警宣告，今天開始無限期暫停營業。許多粉絲得知消息後不捨地表示「再見了」。

有著特殊經營模式的「Room A」，採計時制，第1個小時60元，第2個小時起以1分鐘1元計價，提供免費的黑咖啡、茶包以及冷飲，也有單點餐飲，架上藏書種類繁多，時間內都可以在店內閱讀，也有不少學生選擇到這靜謐的空間Ｋ書，也有民眾帶著筆電在店內消磨一整天的時光。

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特殊的經營方式，吸引許多喜歡閱讀的人前來，帶起閱讀實體書籍的風氣，小編也會透過臉書推薦書籍、分享文章，多年來擄獲一票忠實粉絲，在當今大環境實屬不易。未料，卻在昨日無預警宣告今天開始無限期暫停營業。

「Room A」在臉書寫到，「即日起將對大家說一聲，出門了，只是我們尚無法確定這一趟遠行需要多少的時間才會回家。『停頓 是力量』，是前陣子在一書頁上映入心底的短短字句。在停頓的時間裡，積攢更多樣的日常體驗，好好吃飯、好好睡覺，感謝與珍惜日子，當力量整頓好、安頓好的時刻，哪日我們再相見。4/8（二）起，Room A無限期暫停營業……，深深地謝謝大家。」

消息一出，網友紛紛留言表示，「期待再相見」、「捨不得」、「太難過了」、「感謝一個神奇的小地方」、「再見了，我最好的那時光」、「許多的回憶」、「曾經去這裡讀書準備考試」。

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