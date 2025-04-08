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    大甲媽祖遶境美食地圖曝光 6縣市外送美食排行榜出爐

    外送業者Uber Eats公開媽祖遶境美食地圖，揭露去年農曆3月「瘋媽祖」期間，遶境地區最受歡迎的熱門訂單美食。（業者提供）

    外送業者Uber Eats公開媽祖遶境美食地圖，揭露去年農曆3月「瘋媽祖」期間，遶境地區最受歡迎的熱門訂單美食。（業者提供）

    2025/04/08 12:27

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕大甲媽祖4日展開9天8夜遶境行程，外送業者Uber Eats今天首度公開媽祖遶境美食地圖，揭露去年農曆3月「瘋媽祖」期間，遶境地區最受歡迎的熱門訂單美食，最令人跌破眼鏡的是「火雞肉飯」榮登台中遶境美食冠軍、彰化排行榜則是「爌肉飯」與「肉燥飯」穩坐冠亞軍、雲林則愛「蛋飯」、嘉義縣市榜首分別為鴨肉飯、米糕。

    Uber Eats以大數據分析去年媽祖遶境期間的熱門美食訂單，台中市前三名分別為，火雞肉飯、打拋豬肉蓋飯、雞排；彰化縣為爌肉飯、肉燥飯及蒸餃；雲林縣是蛋飯、圓仔冰、黃悶雞米飯。

    嘉義市是米糕、涼麵、雞排；嘉義縣為鴨肉飯、蔥爆牛肉及炒泡麵，感受出「縣」、「市」喜好美食風格迥異；另外苗栗縣為餛飩、肉圓和鴨香飯。

    Uber Eats台灣總經理李佳穎表，「媽祖遶境是台灣最具代表性的文化盛事之一，Uber Eats則透過外送服務，陪伴遶境旅程，遶境期間也推出相關優惠。

    外送業者Uber Eats公開媽祖遶境美食地圖，揭露去年農曆3月「瘋媽祖」期間，遶境地區最受歡迎的熱門訂單美食。（業者提供）

    外送業者Uber Eats公開媽祖遶境美食地圖，揭露去年農曆3月「瘋媽祖」期間，遶境地區最受歡迎的熱門訂單美食。（業者提供）

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