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    桃園場培育新品種芥菜圓頭仔助攻榨菜產業 形狀更圓口感更嫩

    芥菜桃園3號圓頭仔的瘤莖外觀更圓。（桃園農改場提供）

    芥菜桃園3號圓頭仔的瘤莖外觀更圓。（桃園農改場提供）

    2025/04/08 11:57

    〔記者楊媛婷／台北報導〕榨菜是榨菜肉絲麵不可缺的靈魂要角，榨菜是由一種名為「莖瘤芥」的莖用芥菜製作醃漬而成，但該品種若遇暖冬，瘤莖就無法呈現圓球狀，農業部桃園農改場因應產業需求，多年投入培育新品種芥菜「桃園3號圓頭仔」，不怕暖冬側芽少，將是榨菜生力軍。

    國內的榨菜原料都是採用五峰種莖瘤芥，主要產地在雲林、彰化等地區，桃園農改場助理研究員紀銘坤表示，該品種雖具晚抽苔、病害少和風土適應性佳等優點，但缺點為若遇到暖冬，瘤莖呈寶塔形，形狀變化更為顯著，因加工品以整顆出售者單價最高，原料以圓球瘤莖者為優等品，就會影響價格，該場自2013年後開始培育新品種，以五峰種四川芥菜為母本，與商業品種「種都」進行雜交，最後培育出「桃園3號圓頭仔」。

    紀銘坤表示，圓頭仔瘤莖圓球型及側芽數少，其中側枝少可減少人工採收時間，並有利於機械化採收，圓頭仔瘤莖平均側芽數低於1.7支/個，對栽培環境溫度及育苗方法較不敏感，適合以穴盤育苗，以提高育苗效率，並減少育苗期間農藥的施用，另外醃漬為榨菜後，口感也更細嫩。

    新品種圓頭仔去年已通過非專屬授權，已有部分業者栽種並製作為榨菜，民眾若要品嘗，預計年中後就有機會嘗到用圓頭仔芥菜為原料製作的榨菜。

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