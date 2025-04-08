萬人空巷！大甲媽遶境抵新港 奉天宮前祝壽大典場面壯觀

大甲媽祖遶境祝壽大典萬人空巷的畫面。（記者蔡宗勳攝）

2025/04/08 11:33

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕台中大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜嘉義縣新港遶境會香，今天進入活動最高潮，上午在奉天宮廣場舉辦媽祖祝壽大典，由鎮瀾宮董事長顏清標、奉天宮董事長何達煌與嘉義縣長翁章梁等人與各宮廟代表頂禮膜拜，虔誠祝禱，祈求媽祖庇佑國泰民安，人民安居樂業。

大甲媽遶境重頭戲祝壽大典沿用祭天古禮，在奉天廟前廣場搭起天壇，遵循古制依序向媽祖上香、獻花、獻壽桃、壽麵、獻財帛、宣讀祝文、誦經祝壽、宣讀疏文，祝壽儀式歷時約兩個小時，場面莊嚴隆重，廟前中山路祝壽信眾綿延數公里，大家持清香、進香旗參與誦經，萬人空巷場面壯觀。

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顏清標感謝嘉義縣各界的鼎力相助，讓大甲媽新港遶境可以圓滿完成，而向媽祖擲筊請示，今天半夜11點起駕回鑾，也祝福大家在媽祖的庇祐之下，可以身體健康、萬事如意、賺大錢。

縣長翁章梁說，農曆3月大家瘋媽祖時，因為美國總統川普的關稅戰造成人心浮動，經濟受到很大的衝擊，但相信台灣在媽祖保佑下，可以展現台灣的韌性，挺過這次全球性的經濟危機。

何達煌也感謝各界參與，表示廟方等相關人員從起馬宴開始就吃素，今祝壽大典結束就開葷了，歡迎大家盡情享受新港的美食。

大甲媽祖遶境祝壽大典的盛況。（記者蔡宗勳攝）

祝壽大典結束後，信眾競相索取供品。（記者蔡宗勳攝）

大甲媽祖遶境祝壽大典。（記者蔡宗勳攝）

信眾持清香、香條向媽姐祝壽。（記者蔡宗勳攝）

信眾持清香、香條與令旗向媽姐祝壽。（記者蔡宗勳攝）

大甲媽祖遶境進香重頭戲之一的祝壽大典。（記者蔡宗勳攝）

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