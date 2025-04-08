為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    賞花注意！合歡山杜鵑花季4/12開跑 假日高乘載、流量管制

    合歡山杜鵑花季4月12日開跑，每逢假日將進行高乘載管制。（資料照，林保署南投分署提供）

    合歡山杜鵑花季4月12日開跑，每逢假日將進行高乘載管制。（資料照，林保署南投分署提供）

    2025/04/08 11:29

    〔記者劉濱銓／南投報導〕合歡山每年3月雪季結束，就會迎來高山杜鵑花季，由於往年賞花車潮都會擠爆聯外道路省道台14甲線，公路局今年將在4月12日至6月15日的花季期間，實施假日高乘載與流量管制，3人以上小客車才能進入，民眾務必留意。

    林保署南投分署表示，合歡山國家森林遊樂區是台灣第一座森林遊樂區，每年雪季結束後，合歡山可見玉山杜鵑陸續結出花苞，花朵綻放則從桃紅色漸漸轉變為粉紅至白色，為蓊鬱山林增添美麗色彩。

    南投分署說，目前合歡山森林遊樂區設有昆陽、武嶺及合歡山莊3座收費停車場，惟車位有限，假日賞花高峰經常一位難求，建議民眾可搭大眾運輸工具，或利用平日分流賞花，以免塞車影響賞花興緻。

    公路局埔里工務段指出，杜鵑花季從4月12日至6月15日，每逢假日上午6點至11點，從台14甲線18K翠峰至41.7K的大禹嶺路段，將進行高乘載管制，小客車3人以上才可通行，客運接駁車、乙類大客車、大型重機與機慢車不予管制，期間視車潮實施流量管制，以每10分鐘放行20輛車方式進行，籲請民眾配合。

    合歡山杜鵑花季4月12日開跑，每逢假日將進行高乘載管制。（資料照，林保署南投分署提供）

    合歡山杜鵑花季4月12日開跑，每逢假日將進行高乘載管制。（資料照，林保署南投分署提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播