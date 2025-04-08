賞花注意！合歡山杜鵑花季4/12開跑 假日高乘載、流量管制

合歡山杜鵑花季4月12日開跑，每逢假日將進行高乘載管制。（資料照，林保署南投分署提供）

2025/04/08 11:29

〔記者劉濱銓／南投報導〕合歡山每年3月雪季結束，就會迎來高山杜鵑花季，由於往年賞花車潮都會擠爆聯外道路省道台14甲線，公路局今年將在4月12日至6月15日的花季期間，實施假日高乘載與流量管制，3人以上小客車才能進入，民眾務必留意。

林保署南投分署表示，合歡山國家森林遊樂區是台灣第一座森林遊樂區，每年雪季結束後，合歡山可見玉山杜鵑陸續結出花苞，花朵綻放則從桃紅色漸漸轉變為粉紅至白色，為蓊鬱山林增添美麗色彩。

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南投分署說，目前合歡山森林遊樂區設有昆陽、武嶺及合歡山莊3座收費停車場，惟車位有限，假日賞花高峰經常一位難求，建議民眾可搭大眾運輸工具，或利用平日分流賞花，以免塞車影響賞花興緻。

公路局埔里工務段指出，杜鵑花季從4月12日至6月15日，每逢假日上午6點至11點，從台14甲線18K翠峰至41.7K的大禹嶺路段，將進行高乘載管制，小客車3人以上才可通行，客運接駁車、乙類大客車、大型重機與機慢車不予管制，期間視車潮實施流量管制，以每10分鐘放行20輛車方式進行，籲請民眾配合。

合歡山杜鵑花季4月12日開跑，每逢假日將進行高乘載管制。（資料照，林保署南投分署提供）

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