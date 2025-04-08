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    拍30秒短片拿5萬獎金 教育部徵集反毒影音

    拍30秒短片有機會抱走5萬元獎金，教育部徵集反毒反霸凌創作影音。（圖擷取自官網）

    拍30秒短片有機會抱走5萬元獎金，教育部徵集反毒反霸凌創作影音。（圖擷取自官網）

    2025/04/08 11:15

    〔記者林曉雲／台北報導〕拍30秒短片有機會抱走5萬元獎金，教育部「我的未來我作主」校園反毒反霸凌影音創作競賽，即日起開始徵件，鼓勵中小學及大專學生以「反毒」及「反霸凌」為題材，發揮創意拍攝5分鐘內影音，一起向毒品及校園霸凌說NO，徵件時間自即日起至6月6日截止，首獎獎金5萬元，總獎金78萬元。

    教育部學生事務及特殊教育司科長張惠雯說明，該競賽除了採取網路報名，以便利同學繳件外，且不限拍攝工具，拿起手機就可以拍攝，影片類型不限表現形式與手法，劇情、動畫、各種類型影片均可參賽，只要有好創意、符合參賽主題，即使是簡潔有力的30秒短片，亦有機會抱走高額獎金。

    反毒主題以「新世代反毒策略」及防制學生藥物濫用內涵為主，例如防制新興毒品懶人包（毒品偽裝辨識、覺察求助訊息、建立友善戒癮者環境，以及近期宣導重點如防制大麻、依託咪酯、新興毒品等）；反霸凌主題以以防制校園霸凌議題為發想，例如霸凌處理方式、霸凌行為法律責任、覺察求助訊息與通報方式，如何修復同學關係（如修復式正義），以呈現防制校園霸凌及友善校園之理念。

    張惠雯表示，競賽組別分為「專科以上學生組」、「高級中等學生組」、「國民中小學學生組」，各設金牌獎、銀牌獎、銅牌獎及佳作3名。「徵件海報電子檔」、「競賽辦法」及其他相關競賽資訊，可上「我的未來我作主」徵件網站以及「我的未來我作主」臉書粉絲專頁下載，或洽詢承辦單位，電話：（02）89131111-212。

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