梨山耶穌堂回歸教會管理 參山處「雲端上的婚禮」因立院刪預算明年不辦

梨山耶穌堂目前由日月潭耶穌堂派員管理營運。（記者歐素美攝）

2025/04/08 11:27

〔記者歐素美／台中報導〕全國最高海拔的教堂-梨山耶穌堂，經交通部觀光署參山國家風景管理處斥資4270萬元整建後，參山處原本希望能委外經營，但受限該建物為基督教長老教會泰雅爾中會所有，需用於宗教用途，無法委外做商業用途，目前由泰雅爾中會所屬的日月潭耶穌堂派員管理營運，每天上午10點至下午4點開放民眾參觀；而由參山處舉辦的「雲端上的婚禮」，受立法院刪除預算影響，明年也不辦了，參山處長曹忠猷表示，或許可改由民間或教會辦理。

梨山耶穌堂位於海拔2011公尺的梨山，興建於1969年，具有56年歷史，因早年先總統蔣介石夫婦夏季經常住在梨山、做禮拜，遂由孔祥熙夫人宋靄齡捐資興建，具有歷史意義，並公告為台中市歷史建築；因921地震後，梨山耶穌堂受損荒廢，參山處於2017年起分兩階段共斥資4270萬元，於2022年底修復完工，不僅開放民眾參觀，並舉辦「雲端上的婚禮」。

請繼續往下閱讀...

參山處修復梨山耶穌堂，原本希望能委外經營，但受限土地為原住民保留地，教堂需做宗教使用。目前由泰雅爾中會旗下所屬的日月潭耶穌堂派員管理營運，每天上午10點至下午4點開放民眾參觀。

參山處長曹忠猷表示，梨山耶穌堂因交由基督教老長教會營運，需採基督教婚禮，考量宗教信仰不同，加上今年「雲端上的婚禮」參加對象以香港遊客居多，香港遊客希望能賞櫻，因此今年「雲端上的婚禮」移師到福壽山農場辦理，不過，新人還是有到梨山耶穌堂拍照。只是，受到立法院刪除預算影響，參山處預算減少，明年將不再舉行「雲端上的婚禮」，不過，教會若有意接手，一樣可在梨山耶穌堂舉行，參山處也會協助。

曹忠猷說，針對梨山耶穌堂的營運，參山處將邀集和平區公所及教會等進一步協調，希望能釐清梨山耶穌堂的定位，讓梨山耶穌堂發揮更大的功能及作用；梨山里長賴盛功說，目前梨山耶穌堂已成為梨山觀光指標之一，因開放遊客拍照，也有助促進梨山觀光。

在梨山耶穌堂舉辦的「雲端上的婚禮」恐成絕響。（記者歐素美攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法