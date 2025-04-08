高雄6923萬觀光人次被嗆「灌水」 高閔琳 :依觀光署統計沒錯

高市議員白喬茵質疑觀光人次灌水，觀光局長高閔琳強調依觀光署資料計算、沒錯。（翻攝官網）

2025/04/08 11:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員白喬茵今質詢時，提及去年高雄6923萬觀光人次「灌水」，把各景區重複遊客加總一起。高市觀光局長高閔琳答詢強調，是依照觀光署統計資料、絕無澎風，各縣市都是依此計算。

白喬茵指出，依觀光局資料，去年有多達6923萬人次到高雄，連兩年最多，但觀光署官網卻提到景點人次是由地方政府提供，各地加總方式不同、應完整引述資料備註。

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白喬茵進一步參考觀光署統計，旗津去年有485萬人次、愛河756萬人次、駁二889萬人次，這3處加起來就兩千多萬，但可能一個遊客重複記3次，她再根據財政部資料，估算出去年高雄餐廳旅宿產值約981億元、六都第四，跟去年觀光局彙整資料估算的2485億元有相當差距，質疑高雄觀光人次大灌水。

她強調，對比數據主要是提醒觀光局應更精確掌握實際情況、才能制定更精確觀光策略。

高閔琳答詢指出，6千多萬人次是用觀光署景區人次計算、完全正確，且各縣市都是依此計算；財政部資料只針對有開發票的業者。

白喬茵拍桌怒斥，上任兩年卻沒改過自新、還是這副德行!高閔琳回覆針對錯誤就該嚴正澄清；白喬茵認為有錯就認，高閔琳則說沒錯啊。

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