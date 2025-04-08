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    嘉市北園國小教室門上 領角鴞現蹤超可愛

    領角鴞出現在北園國小教室上方的通風管。（圖由吳長頴提供）

    領角鴞出現在北園國小教室上方的通風管。（圖由吳長頴提供）

    2025/04/08 10:04

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市北園國小位處市區，營造優質校園環境，推動環境教育有成，去年底獲得台灣與美國合作國際計畫「台美生態學校」最高榮譽綠旗認證學校；昨天早上五年甲班學生發現教室門牌上方的通風管竟出現1隻二級保育類貓頭鷹「領角鴞」，學生驚呼「好可愛」，校方圍起紅龍柱避免領角鴞受到驚擾，並給孩子難得的機會教育。

    嘉義縣野鳥學會總幹事陳建樺說，領角鴞會出現在平原區，若有大樹等適合的棲息環境，且感覺到安全，就有機會看到領角鴞蹤跡；領角鴞是夜行性猛禽，白天需要休息睡眠，若白天在校園出現，要避免吵到牠。

    北園國小校長吳長頴說，昨天學生發現有可愛大眼睛的領角鴞佇立在教室門牌上方的通風管，因進入領角鴞繁殖期，學校用紅龍柱做為區隔，並指導孩子尊重與關懷生物；今天早上觀察，領角鴞已不在通風管上方，可能飛到別處棲息。

    吳長頴表示，學校推動環境教育有成，曾獲金車文教基金會「愛讓世界轉動計畫」優選、國家環境教育獎及嘉義市低碳校園金質獎等肯定，是嘉義市第一所獲得「台美生態學校」綠旗認證學校，小兵生態行動團隊營造的小兵花園，常見綠繡眼、白頭翁等鳥類駐足。

    五年甲班門牌上方通風管出現領角鴞，學校用紅龍柱圍起避免領角鴞受到驚擾。（圖由吳長頴提供）

    五年甲班門牌上方通風管出現領角鴞，學校用紅龍柱圍起避免領角鴞受到驚擾。（圖由吳長頴提供）

    白腰鵲鴝也在校園棲息。（圖由吳長頴提供）

    白腰鵲鴝也在校園棲息。（圖由吳長頴提供）

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