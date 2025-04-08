府城2大5星飯店端午精選粽推早鳥優惠 最高85折

台南台糖長榮酒店精選端午節龍粽禮盒，推出早鳥預購優惠價。（圖由台糖長榮酒店提供）

2025/04/08 09:54

〔記者王俊忠／台南報導〕清明過後準備迎端午，台南遠東香格里拉飯店與台糖長榮酒店精選「五日節粽」預購都開賣了！

遠東香格里拉中餐廳「醉月樓」主廚團隊今年研製鮑魚、烏魚子、黑胡麻、松露菌菇等珍稀海陸食材，融合經典滬式風味如紅燒肉與菜飯，及台式宴席靈感，結合南部粽水煮慢燉工藝，匠心打造6款鹹、甜、素風味粽，呈現一道道兼具滬菜精髓與台菜靈魂的節慶美饌。

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遠東香格里拉今年主打2款尊榮粽子禮袋組合，以Pantone年度代表色「摩卡慕斯」與經典的「奢華暖橘」為設計，打造兼具保溫保冷與時尚美感的高質感手提袋。每款禮袋內含6顆精選風味粽，售價1398元至1698元，即日起至4月28日之前預購可享85折優惠，企業與大宗訂購另有專屬優惠。

摩卡慕斯禮袋內有2顆主打的鮑魚紅燒肉極品粽、搭家傳風味湖州肉粽、金絲蛋黃菜飯粽、松露蕈茹五米素粽與桂花八寶紫米粽各1顆；奢華暖橘禮袋內有香粽烏金御品麻油雞粽、桂花八寶紫米粽（素）各2顆及金絲蛋黃菜飯粽、松露蕈茹五米素粽各1顆。

消費者亦可依喜好單顆選購6款風味粽，每顆售價228元至428元，滿足不同族群的送禮與自享需求，詳情請上官網或訂購專線：（06）702-8856。

台南台糖長榮酒店也推出「2025端午龍粽禮盒」， 集結南、北、鹹、甜各式風味一次滿足，除了嚴選優質食材、精緻古法製作之外，也將創新融合帶入各款傳統粽子中。

常年經典鹹香口味的南部粽「樂活百寶粽」是主廚招牌鹹粽；而北部粽的代表「古早味米糕鮑魚粽」則以魷魚豐富米糕粽的香氣；甜潤沁心的「甜在心米粽」更是清甜不膩，讓你容易一口接一口。

而以芋頭、 栗子、蓮子等8樣多的養生食材由主廚特製「養生素米粽」更能滿足蔬食族群。台糖長榮端午龍粽禮盒，即日起至5月1日前限時預購可享早鳥優惠價1280元（原價1380元）/6顆/組，詳情可洽詢06-3373863長園中餐廳。

台南遠東香格里拉飯店今年推出兩款端午節粽組合精緻禮袋，即日起至4月28日前預購可享85折優惠。（圖由遠東香格里拉飯店提供）

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