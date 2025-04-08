南鐵地下化效應 台南火車站前圓環改「U型」動線

台南火車站前廣場改造計劃，現行北門路1、2段車輛通行路面將取消，納入行人廣場整體規劃。（記者洪瑞琴攝）

2025/04/08 08:54

〔記者洪瑞琴／台南報導〕趁著南鐵地下化興建新站體的契機，台南車站前廣場改造案，將中斷北門路1、2段相通路段，地下道也會消失，變成「U」型動線，還給行人更大空間，以後往來旅客搭公車也不用托著行李「繞圈圈」。

改造案把行人動線、汽機車停等空間與計程車排班空間作整體規劃改善，預計今年上半年定案，下半年招標，總經費3.4億元，目標2026年底前完工。不過，原本北門路1、2段車輛通行將取消，變成「U型」動線，部份民眾擔心交會路口更混亂危險。

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南市交通局長王銘德說，民眾最重視的行人空間和車行動線等議題，在規劃階段都已經過審慎專業討論，例如車道佈設方式，其實是將現有只能單向循環行駛的圓環，改成可雙向行駛的U形道路，許多動線不再需要繞行整圈圓環，號誌也更簡化，並運用專業車流模擬軟體輸入各項參數檢證，路網的效率可獲得優化。

王銘德強調，廣場改造案最大價值是以人本的規劃方向，讓火車站前有行人的空間和公共運輸轉乘的設施，並且取消相對不友善的地下道，未來無論從任何一個方向來往車站旅客，最多都只需過1次馬路，且搭配行人專用時相和路口庇護設施保障行人安全。

目前就讀成大的南市青年事務委員會委員林重儀，對車站區十分熟悉。他說，有些人剛見到設計圖時會感覺似乎比原先還更複雜，但若細究本質，其實是梳理成了多個T字路口，對於用路人而言更易理解。而且站前設計出1個面積更大、更容易讓人親近的廣場，散步、市集、街頭表演，甚至集會陳抗的去處。此外更有站在與以往不同的位置、用不同的角度來欣賞舊台南車站的機會，相信台南站前廣場的誕生，將能讓這座城市更加多彩多姿。

市議員李宗霖認為，站前廣場改造計畫，是打造1座「城市客廳」的重要契機。公車停靠區將重新規劃，汽機車接送區擴大，提供更流暢的接駁空間，減少壅塞。此外消除火車站與圓環廣場之間的隔閡，解決過去搭乘公車需繞行或穿越地下道的不便。這不僅是交通動線的改善，更是對城市門面的全新詮釋。

台南火車站前廣場改造模擬圖。（南市交通局提供）

台南火車站前現行路況示意圖。（南市交通局提供）

台南車站新站體興建下沉式廣場，未來可從前鋒路直接進站。（擷自交通部鐵道局臉書）

目前台南車站前廣場行人難進入，未來改造案改善整體公共空間流暢動線，進出站旅客可直接進入等候公車與計程車。（記者洪瑞琴攝）

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