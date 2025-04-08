為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    南鐵地下化效應 台南火車站前圓環改「U型」動線

    台南火車站前廣場改造計劃，現行北門路1、2段車輛通行路面將取消，納入行人廣場整體規劃。（記者洪瑞琴攝）

    台南火車站前廣場改造計劃，現行北門路1、2段車輛通行路面將取消，納入行人廣場整體規劃。（記者洪瑞琴攝）

    2025/04/08 08:54

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕趁著南鐵地下化興建新站體的契機，台南車站前廣場改造案，將中斷北門路1、2段相通路段，地下道也會消失，變成「U」型動線，還給行人更大空間，以後往來旅客搭公車也不用托著行李「繞圈圈」。

    改造案把行人動線、汽機車停等空間與計程車排班空間作整體規劃改善，預計今年上半年定案，下半年招標，總經費3.4億元，目標2026年底前完工。不過，原本北門路1、2段車輛通行將取消，變成「U型」動線，部份民眾擔心交會路口更混亂危險。

    南市交通局長王銘德說，民眾最重視的行人空間和車行動線等議題，在規劃階段都已經過審慎專業討論，例如車道佈設方式，其實是將現有只能單向循環行駛的圓環，改成可雙向行駛的U形道路，許多動線不再需要繞行整圈圓環，號誌也更簡化，並運用專業車流模擬軟體輸入各項參數檢證，路網的效率可獲得優化。

    王銘德強調，廣場改造案最大價值是以人本的規劃方向，讓火車站前有行人的空間和公共運輸轉乘的設施，並且取消相對不友善的地下道，未來無論從任何一個方向來往車站旅客，最多都只需過1次馬路，且搭配行人專用時相和路口庇護設施保障行人安全。

    目前就讀成大的南市青年事務委員會委員林重儀，對車站區十分熟悉。他說，有些人剛見到設計圖時會感覺似乎比原先還更複雜，但若細究本質，其實是梳理成了多個T字路口，對於用路人而言更易理解。而且站前設計出1個面積更大、更容易讓人親近的廣場，散步、市集、街頭表演，甚至集會陳抗的去處。此外更有站在與以往不同的位置、用不同的角度來欣賞舊台南車站的機會，相信台南站前廣場的誕生，將能讓這座城市更加多彩多姿。

    市議員李宗霖認為，站前廣場改造計畫，是打造1座「城市客廳」的重要契機。公車停靠區將重新規劃，汽機車接送區擴大，提供更流暢的接駁空間，減少壅塞。此外消除火車站與圓環廣場之間的隔閡，解決過去搭乘公車需繞行或穿越地下道的不便。這不僅是交通動線的改善，更是對城市門面的全新詮釋。

    台南火車站前廣場改造模擬圖。（南市交通局提供）

    台南火車站前廣場改造模擬圖。（南市交通局提供）

    台南火車站前現行路況示意圖。（南市交通局提供）

    台南火車站前現行路況示意圖。（南市交通局提供）

    台南車站新站體興建下沉式廣場，未來可從前鋒路直接進站。（擷自交通部鐵道局臉書）

    台南車站新站體興建下沉式廣場，未來可從前鋒路直接進站。（擷自交通部鐵道局臉書）

    目前台南車站前廣場行人難進入，未來改造案改善整體公共空間流暢動線，進出站旅客可直接進入等候公車與計程車。（記者洪瑞琴攝）

    目前台南車站前廣場行人難進入，未來改造案改善整體公共空間流暢動線，進出站旅客可直接進入等候公車與計程車。（記者洪瑞琴攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播