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    股市慘崩家樂福暖推「睡公園套組」 網友笑翻：要付錢嗎？

    家樂福在臉書發文「暖心推薦」，引起網友共鳴。（圖擷取自家樂福臉書粉絲專頁）

    家樂福在臉書發文「暖心推薦」，引起網友共鳴。（圖擷取自家樂福臉書粉絲專頁）

    2025/04/08 08:53

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕受到美國總統川普對等關稅政策影響，台股昨日（7日）「開盤即跌停」，加權指數終場狂瀉2065．87點，創史上最大跌點與跌幅，跌幅達9.7％，收在19232.35點。網路上許多網友樂觀看待股災，笑稱要去「睡公園」；連鎖量販店家樂福昨傍晚順勢在臉書發文戲稱「睡公園套組」已經「幫你們配好了」；網友笑回「這些要付錢嗎」？

    家樂福在臉書發文表示：「今晚睡公園的朋友，套組幫你配好了。」推薦物品包括「防蚊才能睡得安穩」的蚊香；「好喝紙箱又好躺」整箱賣的鋁箔包飲料；「不用熱水就能吃」的土司，及「可以墊在地上更好睡」的地墊。

    面對家樂福的「暖心推薦」，許多網友也笑回「這些要付錢嗎？」、「都沒錢了誰還跟你買，蹭別人的就好～」、「是免費的嘛？」、「你以為是錢太多去露營喔XD」、「講得好像一定搶的到位置……」、「一片綠之下，是不是該提供一些紅？」、「都睡公園了，哪來的錢？小編要先贊助懂嗎？」、「進去拿紙箱打包自己可以嗎？」、「家樂福的黃色標籤還有嗎？不說了我要去搶了～」。

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