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    把握今日暖熱好天氣 明晚變天、中部以北有雨

    今日西半部高溫來到27至30度，東半部為24至26度，感受溫暖微熱。（資料照）

    今日西半部高溫來到27至30度，東半部為24至26度，感受溫暖微熱。（資料照）

    2025/04/08 07:23

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署指出，今日環境吹東南風，迎風面東半部地區及恆春半島雲量偏多，偶有局部短暫雨，西半部山區及北部地區亦有零星降雨機率，不過雨勢緩和，大多時間仍可見陽光。

    今日溫度預估比昨天更高一些，西半部高溫來到27至30度，東半部為24至26度，感受溫暖微熱，至於夜晚清晨低溫普遍為18至20度，感受仍稍涼。離島部分，澎湖晴時多雲，氣溫20至24度；金門多雲時晴，氣溫17至25度；馬祖晴時多雲，氣溫16至21度。

    空氣品質方面，花東空品區為「良好」等級；竹苗及宜蘭空品區為「普通」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

    週三（9日）白天環境吹東南風，迎風面東半部地區有局部短暫陣雨，午後中南部山區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。週三晚間隨著鋒面接近，北部地區先開始轉為局部短暫陣雨或雷雨的天氣，中部及南部山區也逐漸轉為有局部短暫陣雨或雷雨。

    鋒面影響至週四（10日），這段期間各地降雨機率高，尤其中部以北地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢，其他地區亦有局部短暫陣雨或雷雨，整體雨勢在週四下半天逐漸趨緩。週三至週四各地氣溫，北部18至30度，中部19至29度，南部21至30度，東北部18至26度，花蓮20至25度，臺東21至26度。

    週五（11日）環境轉為偏南風，水氣仍多，桃園以北、東半部地區及其他山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。北部18至30度，中部20至30度，南部22至30度，東北部19至26度，花蓮20至26度，臺東22至27度。週六（12日）將有另一波鋒面通過，降雨範圍廣、雨勢明顯；中部以北、東半部地區及南部山區有短暫陣雨或雷雨，中部以北地區有可能出現局部大雨。

    溫度:

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    18 ~ 28 20 ~ 26 23 ~ 28 19 ~ 25

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環境部空氣品質監測網）

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