大溪交流道常塞車惹民怨！民代盼增闢1線車道 高公局另有解方

國道3號大溪交流道尖峰塞車嚴重，市議員李柏坊建請國3交流道旁增闢1車道解決。（李柏坊提供）

2025/04/07 23:09

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市國道3號大溪交流道上下班尖峰時間車塞車，造成通勤民眾困擾抱怨，市議員李柏坊今（7）日下午現勘表示，將結合立委邱若華向交通部高速公路局爭取在國道3號北上61.8公里往前延伸300公尺處周邊增闢一線車道，讓北上平面2車道匯入國3主幹道，解決大溪交流道北上塞車困擾。不過，高公局北區養護工程分局回應，因無足夠施工動線，若進行拓寬須長期占用主線1車道，將產生封閉車道施工交維的長期交通衝擊。

李柏坊說，國3大溪交流道北上匝道，去年底自台66快速道銜接國3主幹道北上、南下通車，大溪交流道整體工程完工，北上車流大，塞車更嚴重，引起許多民怨，經他重新走一趟勘查，建議大溪交流道銜接國3北上車道護欄外，增闢1線道，使匯入車輛可達2車道通行，減輕地方交通壓力，也符合改善北上塞車問題。

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對此，高公局北區養護工程分局表示，該分局目前正辦理「國道3號增設八德交流道工程」，預期通車後可分流大溪交流道交通量及減輕壅塞情形。考量國道3號北向61公里780處至61公里440處路段，因無足夠施工動線，若進行拓寬須長期占用主線1車道，將產生封閉車道施工交維的長期交通衝擊，經評估該項拓寬工程不具可行性，將暫時維持現狀，等2030年國3八德交流道通車，即可改善塞車。

國道3號大溪交流道易塞車回堵，困擾地方多年。高公局表示未來增設八德交流道後可改善車流量。（高公局提供）

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