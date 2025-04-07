新北癌末單親媽顧國中兒 獲26萬及時雨

社會局副局長許秀能（右1）關心林婦（左2）目前的治療狀況。（新北社會局提供）

2025/04/07 23:32

〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市樹林區林姓單親婦女罹患膀胱癌，因須照顧就讀國中的幼子，加上負擔部分醫療費用，經濟陷入困境。新北市樹鶯社福中心知悉後，媒合圓融行善團捐贈26萬元，今天（7日）上午市府社會局副局長許秀能、行善團長許誥前往林婦住處慰問。另外，慈濟基金會、愛的延續協會也給予林家幫助。

樹鶯社福中心主任洪婉嫃表示，林婦與就讀國中的孩子在樹林區租屋，林婦因罹患膀胱癌且已轉移，因此生病無法工作，除健保醫療外，需自費負擔部分項目，日常生活僅靠積蓄與前夫每月約1萬2000元扶養費苦撐；雖然林女曾勸孩子與前夫生活，但孩子不捨母親獨自面對病魔，堅持陪伴身旁，課後協助家務，以減輕林婦負擔。

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社會局副局長許秀能說，除了協助林婦申請弱勢兒少緊急生活扶助外，社工也積極連結民間慈善團體，除圓融行善團外，慈濟基金會自4月起每月濟助1萬元。愛的延續協會也持續關心，一起幫助林家生活。

圓融行善團團長許誥率廖素玲、江明蓉、陳薇安等成員一起訪視，市議員洪佳君和樹林柑園里長詹志昌，以及愛的延續協會理事長張庭溢等人也到場慰問。

許誥表示，接獲樹鶯社福中心轉介後，行善團以一人一千元在line群組接力，僅半天內即獲得260位會員的響應支持，善款交由社福中心運用，做為林家生活照顧之需。

新北樹鶯社福中心媒合圓融行善團馳援26萬元幫助林婦（右4）一家。（新北市社會局提供）

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