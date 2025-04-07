為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北癌末單親媽顧國中兒 獲26萬及時雨

    社會局副局長許秀能（右1）關心林婦（左2）目前的治療狀況。（新北社會局提供）

    社會局副局長許秀能（右1）關心林婦（左2）目前的治療狀況。（新北社會局提供）

    2025/04/07 23:32

    〔記者陳奕劭／新北報導〕新北市樹林區林姓單親婦女罹患膀胱癌，因須照顧就讀國中的幼子，加上負擔部分醫療費用，經濟陷入困境。新北市樹鶯社福中心知悉後，媒合圓融行善團捐贈26萬元，今天（7日）上午市府社會局副局長許秀能、行善團長許誥前往林婦住處慰問。另外，慈濟基金會、愛的延續協會也給予林家幫助。

    樹鶯社福中心主任洪婉嫃表示，林婦與就讀國中的孩子在樹林區租屋，林婦因罹患膀胱癌且已轉移，因此生病無法工作，除健保醫療外，需自費負擔部分項目，日常生活僅靠積蓄與前夫每月約1萬2000元扶養費苦撐；雖然林女曾勸孩子與前夫生活，但孩子不捨母親獨自面對病魔，堅持陪伴身旁，課後協助家務，以減輕林婦負擔。

    社會局副局長許秀能說，除了協助林婦申請弱勢兒少緊急生活扶助外，社工也積極連結民間慈善團體，除圓融行善團外，慈濟基金會自4月起每月濟助1萬元。愛的延續協會也持續關心，一起幫助林家生活。

    圓融行善團團長許誥率廖素玲、江明蓉、陳薇安等成員一起訪視，市議員洪佳君和樹林柑園里長詹志昌，以及愛的延續協會理事長張庭溢等人也到場慰問。

    許誥表示，接獲樹鶯社福中心轉介後，行善團以一人一千元在line群組接力，僅半天內即獲得260位會員的響應支持，善款交由社福中心運用，做為林家生活照顧之需。

    新北樹鶯社福中心媒合圓融行善團馳援26萬元幫助林婦（右4）一家。（新北市社會局提供）

    新北樹鶯社福中心媒合圓融行善團馳援26萬元幫助林婦（右4）一家。（新北市社會局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播