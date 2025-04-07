檢舉滿天飛！彰警推「交通違規簡訊通知」避重複違規

彰化縣警局推出「交通違規簡訊通知服務」，只要遭科技執法拍攝或民眾檢舉，車主很快就能收到簡訊。（圖由警方提供）

2025/04/07 22:56

〔記者湯世名／彰化報導〕交通違規罰單滿天飛，民眾往往收到罰單才知道自己違規了，為避免持續違規踩雷，彰化縣警局推出「交通違規簡訊通知服務」，只要遭科技執法拍攝或民眾檢舉，車主很快就能收到簡訊，而此一新制從今年3月上路，目前已有逾5千人申辦。

許多重大車禍往往肇因於小疏忽，例如闖紅燈或超速等違規行為；簡訊是提醒並非正式的罰單，裁罰依據仍以罰單為主。透過即時簡訊，可提醒駕駛人及早修正駕駛習慣，避免再犯，既能守住荷包，同時降低潛在的交通事故風險。

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「交通違規簡訊通知服務」從3月初上路，迄今已有5千多人申辦，其中有近百人收到簡訊，其中有3人還不只收過1次，重複收到提醒，顯示有些駕駛人真的會「一錯再錯」！當中有新制上路前就涉及違規被開罰，罰單尚未寄送到戶籍地，警方從電腦系統發出簡訊提醒，也有申請後就踩雷被科技執法拍到。

彰化縣警局提醒，全台民眾都可至彰化縣警局官網主題宣導專區進行免費線上申辦（交通違規簡訊通報申請），儘早完成設定，以掌握第一手交通違規資訊，避免不必要的開銷與事故風險。

全台車主只要上彰化縣警局官網主題宣導專區，點選「交通違規簡訊通報申請」，驗證手機號碼即可完成設定。（圖由縣警局提供）

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