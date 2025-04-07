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    台灣鯨豚觀察員僅3成實際工作遭疑制度漏失 海保署回應了

    台灣鯨豚觀察員實際工作僅3成，遭疑制度漏失，迫使有志海洋保育人才不願投入。圖為鯨豚觀察員培訓。（取自海保署官網）

    台灣鯨豚觀察員實際工作僅3成，遭疑制度漏失，迫使有志海洋保育人才不願投入。圖為鯨豚觀察員培訓。（取自海保署官網）

    2025/04/07 22:14

    〔記者洪定宏／高雄報導〕為避免離岸風電影響鯨豚保育，台灣從2019年至今，已有928名「鯨豚觀察員」，但實際從事監測工作者僅約30%，被質疑制度有漏失問題，迫使有志海洋保育的人才不願投入。

    海保署解釋，台灣每年實際進行水下打樁作業的離岸風場約4至5個，所需的監測人力有限，大多搭配承包商雇用「鯨豚觀察員」。

    再者，過往進行鯨豚觀察主要搭乘船隻，所需人力較多，但目前多改採在風機平台上監測，所需的「鯨豚觀察員」人數相對減少，導致即使擁有資格者眾多，實際參與的比例仍偏低。

    海保署指出，「台灣鯨豚觀察員制度」是開發單位於環境影響評估階段提出的承諾，要求在水下工程期間，自主雇用「鯨豚觀察員」監測，並非由海保署主導，所以沒有編列培訓經費，屬市場機制運作，且學員必須自付訓練課程費1萬元至2萬元不等。

    不過，環保團體質疑，鯨豚觀察員由風電業者自聘，曾出現疑似假造觀察記錄問題，也可能面對做出不實或虛報紀錄的壓力，迫使有志海洋保育觀察員不願意投入。

    海保署指出，因為是主管機關，負責督導且制訂「台灣鯨豚觀察員制度作業手冊」，並審核開發單位提交的資料，若發現不實或虛報，將會同環境部調查，若涉及刑事案件，就報請檢方偵辦。海保署也坦承，曾有學員在上課期間喝酒，但經制止後，未再發生。

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