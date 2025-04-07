桃園市立羅浮高中獨招開放全國報名 餐飲管理、觀光事業科各10名

羅浮高中是桃園市唯一具餐旅群的公立高中，除免學費外還享有住宿、營養午餐及交通的補助。（記者李容萍攝）

2025/04/07 21:44

〔記者李容萍／桃園報導〕位於桃園市復興區原鄉的市立羅浮高中，是桃園市唯一具餐旅群的公立高中，今（7）起至18日辦理全國單獨招生，開放全國原住民及一般生報名，預計5月1日上午9點於學校官網公告錄取及備取名單，歡迎喜愛餐旅群及認同學校辦學理念的學生報名。

羅浮高中校長邱嘉增提到，羅浮高中自110學年開始招生，除免學費外還享有住宿、營養午餐及交通的補助，近年學生表現亮眼，組隊參加三星公司舉辦的SFT創意提案競賽，以AI技術打造「多功能智慧料理機」解決偏鄉獨居老人餐飲問題，得到評審認同榮獲特優獎。另該校餐飲管理科學生更於今年第54屆全國技能競賽奪得中餐烹飪職類金牌，國立大學錄取率達到6成佳績。

請繼續往下閱讀...

教育局副局長賴銀奎表示，羅浮高中獨招管道提供餐飲管理科10名、觀光事業科10名，招收全國各就學區國中畢業生或具同等學力資格者，並設有原住民族學生優先錄取，以及鄰近桃園市大溪區國中保障名額。應屆畢業生一律由就讀的國中代為辦理集體報名；非應屆或具同等學力資格者，須親至羅浮高中現場辦理報名。

至於返國就學的學生，應檢附歷年成績單與中譯本、服務學習證明文件正本與中譯本及其他證明文件，填妥桃連區高級中等學校免試入學簡章的附表「114學年度桃連區高級中等學校免試入學個別報名比序項目積分審查申請表」後，於5月19日至22日，每日上午8點30分至12點及下午1點30分至4點30分前，備妥相關證明文件親送或委託代理人至桃園市立中壢高商辦理積分審查申請。以上獲准變更至本區就學及返國就學的學生積分審查結果可於6月5日中午12點至免試入學網站查詢。

教育局提醒欲申請參加114學年度桃連區高級中等學校免試入學變更就學區的國中畢業學生，不論是本（桃連）區變更至其他就學區，或其他就學區欲變更至本區就學，皆需於25日至5月2日向原就讀國中教務處提出申請。

羅浮高中是桃園市唯一具餐旅群的公立高中，除免學費外還享有住宿、營養午餐及交通的補助。（記者李容萍攝）

羅浮高中是桃園市唯一具餐旅群的公立高中。（羅浮高中提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法