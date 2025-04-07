竹縣新豐山崎都計通盤檢討 松林營區及29公頃農業區將變更

新竹縣新豐鄉山崎地區人口快速成長，學校及公共設施等需求大增，縣府正在辦理該區都市計畫第4次通盤檢討公開展覽，並預計本月16日召開兩場說明會。（記者廖雪茹攝）

2025/04/07 21:43

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣新豐鄉山崎地區人口快速成長，學校及公共設施等需求大增，縣府正在辦理該區都市計畫第4次通盤檢討公開展覽，並預計本月16日召開2場說明會，整體開發當中，包括外界關切的現行松林營區及約29公頃農業區等變更。

縣府產業發展處表示，「擴大及變更新豐（山崎地區）都市計畫案」第3次通盤檢討，自2015年發布實施迄今，10年來山崎地區人口成長快速，計畫區都市發展用地已飽和，有必全面性通盤檢討，期讓土地使用活化，公共服務更符合當地需求。

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此次通盤檢討範圍以新豐火車站前的市街為中心，分以忠信街、明新科大、台鐵南側約100公尺、以及崎頂與忠孝村界處為界，計畫面積約近227.5公頃。

其中，整體開發的變更4，範圍為約1.9公頃的機5用地，現為松林營區使用，新豐鄉公所以坑子口靶場土地與國防部交換取得，營區今（2025）年將歸還；因山崎一帶發展擁擠，配合後續外環道建構，公所建議機5用地未來朝多元化利用，規劃變更為商業區、社會福利設施用地及道路用地。

另整體開發的變更6，範圍為約29公頃農業區與2公頃非都市土地，其中規劃變更為住宅區約13公頃，商業區4.7公頃，公園用地合計約5公頃，文小用地約2.1公頃，道路用地約5.3公頃，其他還有停車場用地及廣場用地等。

前竹北市民代表許育綸表示，此次通檢將山崎都計內剩下的29公頃農業區變更為住商為主用地，其中包含1座自然復原度極高的埤塘；鑑於埤圳開墾史及規劃為國家綠廊潛力是一體的，建議公辦都計變更、重劃等能注重逐年減少的埤塘，將此案中的埤塘規劃成公園用地，原地保留埤塘文化。

產發處表示，此案自3月25日起計30天辦理公開展覽，4月16日星期三上午10點及下午1點30分假新豐鄉公所行政大樓3樓會議室舉辦說明會，公民或團體對計畫案如有意見，得於公展期間內以書面提出。

前竹北市民代表許育綸建議將新豐山崎地區都計通盤檢討案中的埤塘規劃成公園用地，原地保留埤塘文化。（記者廖雪茹攝）

「擴大及變更新豐（山崎地區）都市計畫 案」第4次通盤檢討公開展覽中，整體開發的變更4，範圍為約1.9公頃的機5用地，現為松林營區使用。（記者廖雪茹攝）

「擴大及變更新豐（山崎地區）都市計畫 案」第4次通盤檢討公開展覽中，預計本月16日召開兩場說明會。（擷取自新竹縣政府官網）

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