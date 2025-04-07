彰縣去年實名制檢舉交違7.1萬件 創新高原因曝

去年彰化市彰南路有不少檢舉車輛轉彎或變換車道未依標線指示行駛。（警方提供）

2025/04/07 21:01

〔記者湯世名／彰化報導〕為避免浮濫或挾怨檢舉，交通違規檢舉從2019年起採實名制檢舉，但實施5年來，檢舉案件似有增無減。以彰化縣2024年交違檢舉件數來看，高達7萬1千多件，創歷年來新高，其中又以未打方向燈1萬9千件奪冠！警方指出，主要是檢舉人「看不慣」違規行為，加上近年來行車紀錄器與手機普及，讓檢舉案量大幅提升。

交通違規檢舉實名制從2019年元月起上路，上網檢舉人必須輸入姓名、身分證號碼等個資，在資料、程序完備之後，檢舉才會被警方受理，經查核無誤，警方才會再行舉發。據彰化縣警局交通隊統計，近年來檢舉件數年年增加，每年檢舉件數都逾5萬件，而2023年及2024年都有7萬1千多件，2024年更創下歷年來新高，比2022年暴增近2萬件。

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交通隊指出，去年民眾檢舉告發的案件前3名，分別是未打方向燈1萬9千件、不依規定駛入來車道1萬1千件、不遵守道路交通標線指示約1萬件。

交通隊表示，檢舉交通違規實名制後，不僅未降低民眾檢舉意願，檢舉件數反而有增無減，此應與汽車行車紀錄器與手機普及有關，尤其是一般大、小型車輛都有裝設行車紀錄器，機車騎士安全帽上的行車紀錄器也愈來愈普及，隨時都可以檢舉，加上基於檢舉保密原則，實名檢舉人不必顧慮身分曝光遭到報復。

交通隊表示，至於檢舉動機來說，不少檢舉人是因自己權益受損，像汽、機車違規停車影響民眾出入，車輛轉彎不打方向燈、用路人遭逼車等，因「看不慣」違規行為，才會具名進行檢舉。

去年彰化縣民眾檢舉車輛不遵守道路交通標線指示約1萬件。（警方提供）

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