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    竹山太極峽谷天梯園區要設纜車 全長1.7公里

    太極峽谷天梯纜車，纜車起點在天梯遊客中心，纜車站的模擬圖。（南投縣府提供）

    太極峽谷天梯纜車，纜車起點在天梯遊客中心，纜車站的模擬圖。（南投縣府提供）

    2025/04/07 20:29

    〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣竹山太極峽谷天梯園區風景壯麗，南投縣府打算施設空中觀光纜車，全長1.7公里，起點在天梯遊客中心，接到竹林區後銜接青龍瀑布和八赴茶園，目前已完成期中規劃，明年的年中或下半年發包，預計2年施設完成，粗估總經費7億餘元。

    竹山太極峽谷和天梯地貌險峻，景致特殊，但因需要腳和體力，多少限制到該園區的遊客人數，縣議會在2022年經議長何勝豐提議，議會連署提案要求縣府能在該園區設置空中觀光纜車。

    南投縣府觀光處進行規劃，今天在縣務會議中規劃報告，處長陳志賢指出，現在辦理纜車系統開發前置作業，而路線及附屬設施規劃期中報告，上月已審查通過，後續將進行園區囲發興辦計畫、水土保持規劃、用地取得及變更。

    陳志賢表示，竹山太極峽谷天梯園區施設纜車，初步規劃全長1.7公里，起點在天梯遊客中心，竹林區則作為轉運站，在此分別銜接青龍瀑布和八卦茶園。纜車長度低於2.5公里，因此依法規不用環評，但縣府仍會採低度開發，以點、線模式施設纜車，另會依地形高低落差設置高空滑索、空中索道等探索式的設施。

    陳志賢說，該纜車工程規劃或工程採統包標案，希望能在明年中或明年下半年發包，未來採OT結合BOT方式營運，發包之後希望能在2年內施工完成。

    太極峽谷天梯吊橋很壯觀，未來會施設纜車，增加觀光吸引力。（南投縣府提供）

    太極峽谷天梯吊橋很壯觀，未來會施設纜車，增加觀光吸引力。（南投縣府提供）

    未來纜車載運遊客欣賞山谷間美景。此為模擬圖。（南投縣府提供）

    未來纜車載運遊客欣賞山谷間美景。此為模擬圖。（南投縣府提供）

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