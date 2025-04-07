北市「生生喝鮮奶」今起試營運學童可至超商免費兌換 家長肯定訓練結帳

國小四年級彭姓學童說，他與同學平常都先在家喝了牛奶才去上學，這次自己從櫃上挑選喜歡的牛奶，再去和店員兌換、溝通，是很新鮮的體驗。（記者劉詠韻攝）

2025/04/07 20:04

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市「鮮奶週報-生生喝鮮奶」試營運今正式開跑，將有12.3萬名國小學童即日起至13日，可憑數位學生證至指定門市領取免費的鮮奶或豆漿。國小四年級彭姓學童說，他與同學平常都先在家喝了牛奶才去上學，這次自己從櫃上挑選喜歡的牛奶，再去和店員兌換、溝通，都是很新鮮的體驗；有家長則肯定該政策的推動能訓練孩子前往櫃檯結帳的獨立性，但也希望校方能教導孩子認識垃圾分類，以養成正確的資源回收理念。

北市教育局指出，此次計畫與7-ELEVEN、OK便利商店、全家便利商店、全聯福利中心、美廉社、萊爾富等六大通路合作，全台超過1.5萬家門市提供13種鮮奶、15種豆漿品項，學童可依個人喜好選擇不同品牌及種類，滿足多樣化的營養需求。

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教育局長湯志民今親赴六大合作通路進行訪查，下午放學時段並前往博愛國小周邊門市確認品項供應及專區設置是否完善，同時視察學童兌領情況，蒐集現場學生及家長對兌換流程的意見與回饋。

湯志民直言，此次試營運除了讓學童提前體驗兌換流程，同時藉由實際操作全面性評估確保計畫於4月14日上線後順利運行，並期許學童透過每週定期領取養成固定飲用乳品的習慣、提高學童營養攝取，同時支持在地酪農產業，一起打造健康永續的飲食環境。北市府並強調，未來將根據試營運期間的回饋，適時調整兌換機制，讓學童擁有便捷的服務體驗。

教育局長湯志民直言，此次試營運除了讓學童提前體驗兌換流程，同時藉由實際操作全面性評估確保計畫於4月14日上線後順利運行。（記者劉詠韻攝）

北市教育局指出，此次計畫與7-ELEVEN、OK便利商店、全家便利商店、全聯福利中心、美廉社、萊爾富等六大通路合作。（記者劉詠韻攝）

小朋友至櫃位領取喜歡的鮮奶和豆漿。（記者劉詠韻攝）

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