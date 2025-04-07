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    台中打造「種籽公園」 讓兒童接近大自然

    台中打造「種籽公園」，讓兒童接近大自然。（圖：市府提供）

    台中打造「種籽公園」，讓兒童接近大自然。（圖：市府提供）

    2025/04/07 18:59

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市「美樂地計畫」為創造后里區「環保公園」多元遊憩空間，建設局投入1494萬元，增設「孩籽世界」遊戲場，以「環保」、「生態」、「交通學習」為三大核心，設計結合種籽造型與自然環境的「種籽公園」，讓兒童在公園裡接近大自然。

    建設局長陳大田表示，后里環保公園佔地17公頃，市府保留大面積草地，並規劃超過2公頃的波斯菊與向日葵花海，每逢花期吸引上萬遊客賞花、放風箏、野餐，這次在后里環保公園再加闢「孩籽世界」遊戲場新建工程，佔地約1540平方公尺，斥資1494萬元，打造兼具趣味與挑戰性的兒童遊戲空間。

    陳大田指出，遊戲場內將設置種籽造型攀爬遊戲塔、兒童彈跳床、多人共融蹺蹺板等遊具，讓兒童在公園裡就能親近自然；園區還將規劃「交通公園」，設有迷你環狀道路、公車視野死角教學區、模擬加油站洗手區等，透過寓教於樂的設計，讓孩童在遊戲中學習交通安全觀念。

    建設局指出，公園東南側則設有「寵物專區」，依犬隻體型分區，並設圍籬與安全出入口，讓毛小孩自在奔跑，公園遊戲場整體設施採無障礙設計，滿足不同年齡層與需求的孩童，營造親子共遊、親近自然的理想場域，工程預計於中秋節前完工開放。

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