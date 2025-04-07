基隆開辦托育員訓練課 通過檢定獲證成「準公共化托育人員」

基隆市托育人員訓練課程7日起至4月30日在德育護理健康學院舉辦，學員結訓後參加技能檢定，取得托育人員證照，成為「準公共化托育人員」。（圖為基隆市政府提供）

2025/04/07 19:05

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市托育人員訓練課程7日起至4月30日在德育護理健康學院舉辦，學員結訓後參加技能檢定，取得托育人員證照，成為「準公共化托育人員」；基隆市長謝國樑指出，培養專業的托育人才，確保孩子在安全、健康的環境中成長。

基市府指出，托育課程針對托育工作的實務需求設計，期望提升基隆托育服務品質，使參加托育課程訓練的人，能夠更有信心地投入托育工作。

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基隆市兒童及少年事務處處長林麗蟬指出，這次的課程專業訓練包含兒童及少年福利與權益保障相關法規導論、嬰幼兒發展、嬰幼兒照護技術、嬰幼兒健康照護、嬰幼兒環境規劃及活動設計、親職教育與社會資源運用等多元主題。

透過這些課程，參訓者能深入了解托育專業的核心價值與實務操作、兒童的身心發展特性，學習如何因材施教，提升照顧品質。

林麗蟬表示，嬰幼兒的照顧是許多年輕爸媽及雙薪家庭普遍面臨的難題，委託專人照顧的托育服務將會是未來趨勢。托育人員於訓練課程結訓後，申請「居家式托育服務登記證書」、成為居家托育人員，就可以在自己家裡收托嬰幼兒，或是到嬰幼兒家中照料，從事托育工作。參加課程結訓後還可以參加技能檢定，取得托育人員證照，成為「準公共化托育人員」，為未來從事托育工作奠定堅實的基礎。

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