2校區床位混抽！清大學生宿舍抽籤掀亂 校方：公平對待學生

清大今年114學年度改變學生宿舍抽籤政策，以南大校區與校本部混抽為主，卻頻遭學生抱怨。（記者洪美秀攝）

2025/04/07 18:59

〔記者洪美秀／新竹報導〕清華大學有鑑114學年教育學院啟用，經開會後決議把南大校區及校本部宿舍共約8500床的床位開放所有學生混抽，但此舉也引發學生不滿，學生抱怨抽到南大校區的宿舍，每天要搭15-20分鐘車程回宿舍，批校方讓兩校區學生混抽宿舍是製作紛亂，除增加學生上課不便，也造成學生間的衝突，更有私下買賣床位情形。

對此，清大校方表示，因教育學院預計今年114學年就會在清大校本部上課，但新建宿舍需再3年才完工，考量教育學院學生已在校本部上課，經學生會多次討論後，決定採校本部與南大校區宿舍混抽方式，但校方也提出填志願序及開放交換床位及增加校本部到南大校區的接駁公車往返班次，紓解往返兩校區上課的狀況。

請繼續往下閱讀...

有清大學生抱怨，校方今年開放南大校區與校本部宿舍混抽籤後，已造成很多不便，有校本部學生抽到南大校區宿舍，除上課要多花時間搭車往返兩校區通勤，放學回宿舍也常遇到塞車潮，對學校這樣的舉措相當不解，且校本部宿舍量已不足，卻又開放混抽，是排擠到校本部學生的住宿需求。

再者，學校開放交換床位的結果，也導致現在已出現校本部1床上看2萬的交換價格，這不是變相鼓勵學生為了床位及避免通勤所花時間而私下喊價嗎？學校對這些情形都視而不見嗎？抨擊校方的混抽決議對學生來說根本是災難。

清大表示，114學年度住宿政策的調整，主要是校本部現有床位無法滿足2個校區所有住宿生的需求，為活絡二校區的空間運用，才規劃住宿生可選擇校本部及南大校區的宿舍。且廣納齋長、住宿生及學生會代表的意見進行調整修正，且開座談會聽取學生意見。且所有宿舍申請者，無論是否具備住宿優先權，都以個人身份申請，並透過電腦亂數抽取志願齋舍，除具公平性，並讓學生可及早確認是否獲得住宿權（包含校本部及南大校區），至於齋舍的選擇，也提供志願序和互換機制讓學生有調整的機會。

此外，因應南大校區與校本部往返需求，總務處也規劃114學年度起，每天增加18班次以上的接駁車，對私自轉讓床位、允許他人冒名頂替床位、刊登買賣或頂讓床位訊息者已違反住宿規定，校方會依違規扣點的處理立即退宿，若有販賣床位營利情事，也籲學生向住宿組檢舉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法