今年台灣第一鮪！ 蘇澳漁會敲定4/10上午8點拍賣

蘇澳漁民捕獲的今年台灣第一鮪，敲定10日上午8點拍賣。（記者江志雄攝）

2025/04/07 18:42

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳籍延繩釣漁船全昌隆168號，比屏東東港籍漁船茂豐祥號晚一步捕到黑鮪魚，但今天（7日）搶先進港報關，戲劇性奪下今年台灣第一鮪，蘇澳區漁會敲定10日上午8點在南方澳第3拍賣魚市場拍賣。

東港籍漁船茂豐祥號5日深夜在台灣東南海域捕獲公黑鮪，今天清晨入港。蘇澳籍全昌隆168號昨天上午7點多在釣魚台海域捕到母黑鮪，今天凌晨1點半返抵南方澳漁港，進港報關時間點早於茂豐祥號。

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全昌隆168號所捕的母黑鮪被吊上岸過磅，重量216公斤，經蘇澳區漁會鑑定為活魚上鉤，符合蘇澳第一鮪要件，船長林宜俊與妻子邱玲珠高興地與「戰利品」合照。

蘇澳區漁會總幹事陳春生說，東港籍茂豐祥號率先捕到黑鮪，但蘇澳籍全昌隆168號比較早進港報關，形同運動比賽搶先跑回終點壓線，「全」船捕獲的母黑鮪，不僅是蘇澳第一鮪，更是全國第一鮪。

蘇澳區漁會訂於10日上午8點拍賣台灣一鮪，邀請宜蘭縣代理縣長林茂盛擔任拍賣官，開放鮮魚承銷人競標。去年蘇澳第一鮪，也是台灣第一鮪，重達269公斤，以每公斤1萬3100元拍定，總價352萬3900元。

全昌隆168號船長林宜俊（右）與妻子邱玲珠高興地與台灣第一鮪合照。（記者江志雄攝）

母黑鮪被吊上南方澳漁港碼頭過磅時，吸引圍觀人潮。（記者江志雄攝）

母黑鮪過磅重達216公斤。（記者江志雄攝）

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