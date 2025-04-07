美關稅衝擊+1 台南蘭花與台灣鯛業者暫停訂單

因應美國對等關稅衝擊，台南蘭花業者提出蘭花產業短中長期計畫建議。（記者王姝琇攝）

2025/04/07 18:44

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市府今偕同蘭花、台灣鯛業者與農業部、外貿協會召開因應美國關稅座談會。業者現場提出蘭花產業短中長期計畫建議，以及台灣鯛目前出口美國的訂單均已暫停，業者處於觀望不敢訂魚苗等問題，並表達亟需政府協助國內外行銷及開拓多元市場等補助。

因應美國對等關稅衝擊，農業部將投180億元，從生產、運送、通路各方面給予農漁民支持。台南市府也已宣布組成「針對美國政府關稅緊急應變小組」，提出多元拓展市場、重點輔導中小微型企業、強化產業對話平台的3項策略；且將動用第2預備金，協助受衝擊的相關業者開拓市場。

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副市長葉澤山今主持因應美國關稅座談會，農業部農糧署組長蘇登照、漁業署組長陳文深等代表共同與會，傾聽業者心聲。葉澤山提到，此次台南蝴蝶蘭、台灣鯛受影響最大，市府農業局已擬好國內外行銷計畫，今（7）日送交農業部審查，盡快為受衝擊的台灣鯛與蘭花產業爭取預算。

台灣蘭花產銷發展協會秘書長曾俊弼表示，蘭花出口利潤幾乎被32％關稅吃掉，短期希望政府提供出口獎勵減少衝擊，中長期則擴大日本、越南等其他國家市場，並鼓勵國內多採購本土蘭花。

鮮明農業公司董事長李蒼裕則呼籲，應響應總統賴清德擴大對美投資政策，支持台灣蘭花業者赴美投資，供貨貼近市場、研發根留台灣，才能與對手荷蘭競爭。

台南市南瀛養殖生產協會理事長蔡阿玉說，希望中央能盡快完成對美關稅談判，目前貿易商的冷凍庫都已滿庫，出口美國的訂單也都已暫停，希望政府先鼓勵國內消費者多採購。台灣鯛協會也提及，現在養殖業者都在觀望不敢訂魚苗，漁民可能轉作虱目魚或白蝦，恐使台灣鯛產業凋零。

葉澤山會中承諾市府會站在農漁民立場，與中央密切合作，短期先爭取出口獎勵因應衝擊，中長期擴大進軍美國以外的市場，也請外貿協會協助農漁民拓銷加拿大、中東、日本等市場。

貿協台南辦公室主任周秀芬表示，將配合賴總統的政策，參照南市府在東京食品展的成功案例，協助蘭花與台灣鯛等業者出國參展，提升在國際能見度與銷量，為農漁民創造更多收益與利潤。

台灣鯛養殖業者面對美國關稅戰，目前幾乎都在觀望不敢訂魚苗。 （台南市政府提供）

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