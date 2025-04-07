台南「蛇窟」捕獲今年第一條蛇 長達1米7

南市安南區公學路一段124巷，又有大蛇掛網。公親里里長王金樹獲報前往解危，隨即帶往野放。（圖由王金樹提供）

2025/04/07 18:37

〔記者蔡文居／台南報導〕清明節過後，天氣逐漸炎熱，被地方戲稱是「蛇窟」的台南市安南區公學路一段124巷，昨天又出現1隻大蛇掛網。公親里里長王金樹獲報前往解危，隨即帶往野放。

台灣爬行類動物保育協會理事王士豪表示，從這隻蛇的尾部後有不規則黑色的橫斑，可以確認是1隻南蛇。

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南蛇為台灣原生蛇類中體型最大的一種，體長最大可長到2、3米長，棲息於中低海拔以下山區、平地，常出現於開墾地和住家附近，以老鼠和其他小型哺乳類為食。

王金樹表示，現在天氣開始變熱，蛇類也開始現蹤，這是他今年在里內所捕獲的第一條蛇，體長比他還高，約有1米7。

昨天下午，公親里公學一段124巷，里民發現有1隻掛網的大蛇，並通知里長王金樹前來捕捉，里長協助解網後，將牠帶往野外野放。

王金樹去年在里內抓了10幾條蛇，多數都在124巷同一地點捕獲，當地環境自然，又未施用農藥，每年都是蛇類出沒的熱點，而被地方戲稱是「蛇窟」。

王金樹說，其實，當地因四周都是農田、草叢，里民怕蛇，因此住家周遭都會圍網防蛇，因此常會有蛇掛網，抓到蛇的機會自然就比較高。

里長王金樹表示，這是他今年在里內所捕獲的第一條蛇，體長比他還高，約有1米7。（圖由王金樹提供）

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