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    首頁　>　生活

    惡犬咬童害縫16針！飼主拒被沒入 花蓮縣府要開罰了

    縣府表示，遛狗的行為人因為放任犬隻攻擊有主貓咪，已違反動物保護法，可裁罰1萬5000元至7萬5000元罰鍰。（民眾提供）

    縣府表示，遛狗的行為人因為放任犬隻攻擊有主貓咪，已違反動物保護法，可裁罰1萬5000元至7萬5000元罰鍰。（民眾提供）

    2025/04/07 18:38

    〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮8歲男童本月2日在住家附近遭惡犬撲咬，造成小腿撕裂傷縫了16針，投訴葉姓家長說，該飼主養的犬隻數量不少，遛狗卻從不綁繩，還有鄰居家的貓咪半年內2隻貓被惡犬攻擊致死。花蓮縣農業處的動植物防疫所今會同警方前往飼主家中，要依動保法沒入攻擊性犬隻，但飼主拒絕配合，縣府表示，咬傷人的惡犬已列入攻擊性犬隻，將裁罰3萬元至15萬元，如拒絕被沒入，還要再依法開罰1萬5千元至15萬元。

    8歲男童在社區散步、突然卻有犬隻從後方追撲男童、張口就是猛烈撕咬小腿，當場血流如注，小孩被咬劇痛慘跌柏油路上，家長看到嚇壞、急忙上前查看，過程都被監視器拍下，家長緊急將孩子送醫縫了16針！

    從鄰居提供的監視器畫面，還可看到飼主平日遛狗都放任犬隻自由活動，看到弱小貓咪、動物還會上前撲咬。鄰居馬姓民眾說，他養的貓咪去年3月、8月各被咬死一隻，他氣不過向縣府及警方報案並提告，但縣府裁罰還沒確定，惡犬就咬傷小孩子了。

    惡犬咬傷男童，讓社區民眾心慌慌，縣府農業處動植物防疫所長周黃得榮說，針對4月2日肇事犬隻，已違反動物保護法，將裁處3萬元至15萬元罰鍰，此外，考量已有攻擊有主貓隻致死的先例，因此今天依據動物保護法第32條規定，會同警方前往飼主家中要沒入動物，但是飼主拒絕配合，因此將在最快時間完成沒入的行政處分通知，並飼主限期內交付動物，如未交出，將依行政執行法處5000元以上、30萬元以下。

    周黃得榮也說，去年8月該飼主的親友幫忙遛狗時，有3隻犬隻咬死有主貓隻，這次咬傷人的狗也是其中之一，3隻惡犬已被列入攻擊性犬隻，遛狗的行為人也違反動物保護法第6條，將依同法30條處行為人1萬5000元至7萬5000元罰鍰。

    惡犬咬傷8歲男童造成撕裂傷，縣府表示將裁罰飼主3萬元至15萬元。（民眾提供）

    惡犬咬傷8歲男童造成撕裂傷，縣府表示將裁罰飼主3萬元至15萬元。（民眾提供）

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