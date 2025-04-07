川普關稅衝擊 屏縣府將補助外銷蝴蝶蘭業者

屏東縣的蝴蝶蘭品質佳，花型漂亮。（記者葉永騫攝）

2025/04/07 18:25

〔記者葉永騫／屏東報導〕美國對台灣課徵高關稅，對台灣產業造成重大衝擊，屏東縣在蝴蘭花受到的衝擊最大，鱸魚及其他產業也受影響，屏東縣政府今天下午召開會議了解縣內產業受到衝擊的情況，決定補助外銷蝴蝶蘭業者每公斤10元，並針對蝴蝶蘭、冷凍鱸魚辦理國內外的行銷。

屏東縣政府今天針對美國提高關稅受影響的產業和農業進行研議，其中農產品以蝴蝶蘭影響較大，全台蝴蝶蘭出口以屏東蝴蝶蘭最多，佔了近五成，鱸魚則有少部分，外銷廠商進行初步篩檢後，包括金屬製品製造業、電子零組件製造業、基本金屬製造業、食品製造業為主，多數未位於經濟部管轄的產業園區範圍內，且為中小型企業，因此，縣府除主動持續訪視產銷班、工會和事業單位，關懷受衝擊之勞工，聽取產業建言外，並研擬相關的補貼及協助政策，配合中央政策協助業者度過難關。

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縣府決定，對於美國高關稅的衝擊，提出具體短期補貼及協助政策，將於近日內發布實施，將對中小微企業貸款額度250萬元以內，利息補貼加碼補助1碼（0.25%），為期6個月，研發轉型補助每案加碼上限250萬元，爭取海外訂單補助每案加碼上限250萬元，補助外銷蝴蝶蘭業者每公斤10元，並針對蝴蝶蘭、冷凍鱸魚辦理國內外的行銷，整個行政協助流程必須簡化並引進中央資源等將專案辦理，以協助屏東的業者度過難關。

屏東蝴蝶蘭的培育國內外知名。（記者葉永騫攝）

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