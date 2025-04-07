川普關稅大刀害「畢業即失業」？網點名這些職業仍有希望

川普對等關稅政策重創各國經濟，有網友好奇應屆畢業生是否面臨「畢業即失業」的困境。示意圖。（資料照）

2025/04/07 19:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普的「關稅大刀」造成全球經濟動盪，台灣也成為受災戶。即將面臨畢業季，今年度畢業生要在這波浪潮上求職，恐面臨重重挑戰。網友發文擔心，這波局勢將造成大學生「畢業即失業」；鄉民回應，點名餐飲業、公務員、國軍等的求職人數將大增。

網友在PTT上表示，川普對台灣實施的32%關稅，不僅重創外銷也拖累內需，還好先前已經跟老闆談好2年不漲薪水，確定不會被裁員，逃過這次的經濟危機。但反觀今年即將的畢業生，多家公司裁員都來不及了，怎麼還有心思招人，加上新人還要訓練成本，讓網友不禁感嘆「6月這批大學生……是畢業即失業嗎？」

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對此，網友感嘆「人力一定先凍結，再看要不要縮減人」、「原本今年景氣就不太好了，這下沒救了」。但有些網友認為不然，網友表示「服務業缺人啊！特別是餐飲」、「這下好了，公務員重返榮耀」，更有不少網友表示「可以直接當兵！應該把補助都拿去給國軍」。

不過，也有網友提到2008年金融海嘯，認為當年情勢比如今關稅大戰更加慘烈，「2009年台灣失業率5.85%，16年了，中年又要再被裁員才要擔心吧」、「2006-2008噩夢重現」、「這批大學生再怎麼樣都不可能慘過7年級啦」。

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