美32％高關稅重擊！彰化水五金7成銷北美 廠商暫停出貨

彰化縣頂番婆水五金產業聚落有400家工廠、1萬8000多名就業員工，這波高關稅衝擊下來，有7成工廠會受到影響。（圖縣府提供）

2025/04/07 18:23

〔記者張聰秋／彰化報導〕台灣以外銷為主，美國宣布對台灣商品課徵高達32%的關稅，首當其衝的是傳產企業，彰化縣水五金產業發展協會理事長張家烈今被媒體問及此事表示，彰化縣頂番婆水五金產業聚落有400家工廠、1萬8000多名就業員工，這波高關稅衝擊下來，有7成工廠會受到影響。已有廠商暫停出貨等待政府與美國談判結果，如果1個月內還沒有轉圜，不少工廠可能會開始安排輪休、甚至裁員，屆時情況會比想像中更嚴重。

彰化、和美及鹿港一帶頂番婆水五金聚落，是全台水龍頭的故鄉，工廠幾乎訂單幾乎全來歐美國家，又以北美為大宗，這波美國關稅政策重擊將導致工廠訂單與營收、利潤，牽動工廠的營運。

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張家烈說，水五金產品從下訂單到出貨約2至3個月，以時間推算，高關稅下，今年第3季就受影響就會非常明顯，且再1個月情況更明朗，裁員、輪休都會出現，目前部分廠商面臨違約金的問題，還是不得不暫停出貨應對，還有已經出貨正在海上運送的貨品，情況最複雜，等貨運到美國後如何處理這32%關稅更讓廠商頭痛，不知道誰要承擔這一筆費用？

水五金利潤約10幾趴

張家烈表示，現在很多訂單都暫停了，甚至少部分就直接取消，若後續關稅談判失敗，廠商要面對的就是出貨就要多付32%關稅，水五金的利潤約10幾趴，高關稅下廠商只能先觀望，雖然現在還不至於到裁員的最後手段，但如果時間拖下去，影響的連鎖效應一定會出現，眼前出貨先暫停，材料還是得進，業主就要面對工廠資金流的問題。

張家烈不諱言台灣傳統製造業長期都靠美國訂單，關稅稅率不僅要越低越好，還要比鄰國低才有競爭力。他說，業者固定賺十幾趴的利潤，希望政府談判的稅率要比東南亞國家低，國內才具競爭力，如果稅率高出他國，台灣也會失去競爭力。

這波衝擊也讓勞工感到不安，全國總工會秘書長温宗諭表示，連假期間就接到不少企業和員工的求助，廠商怕撐不下去，員工怕被放無薪假。雖然行政院提出880億元協助方案，但如果出口卡關、訂單流失，工廠還是會讓員工放假，事實上就是變相「放無薪假」，勞工根本沒得選。

總工會建議，政府不只要救企業，也要同步設立「勞工補償專案」，保障基本生活和就業轉介，另外也要成立「產業轉型與勞工穩定基金」，避免勞工在轉型過程中被犧牲。而《勞基法》對企業片面安排強制休假缺乏規範，也應該儘快修法補漏洞，給勞工實質保障，不只是被通知放假而已。

彰化、和美及鹿港一帶頂番婆水五金聚落，是全台水龍頭的故鄉，工廠訂單幾乎全來自歐美國家，又以北美為大宗。（圖縣府提供）

全國總工會秘書長温宗諭建議，政府不只要救企業，也要同步設立「勞工補償專案」，保障基本生活和就業轉介。（圖總工會提供）

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