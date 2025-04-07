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    協助企業研發設備又興櫃上市 虎科大育成中心締造產學合作新里程碑

    虎科大學創新育成中心協助新竹工業設備供應商媒合校內教授，輔導研發出管路自動雷射焊接機，為產學合作開啟新里程碑。（圖由虎尾科技大學提供）

    虎科大學創新育成中心協助新竹工業設備供應商媒合校內教授，輔導研發出管路自動雷射焊接機，為產學合作開啟新里程碑。（圖由虎尾科技大學提供）

    2025/04/07 18:08

    〔記者李文德／雲林報導〕國立虎尾科技大學創新育成中心成立已28年，致力輔導製造領域產業，發展先進製造技術。今年度育成中心輔導位在新竹的工業設備供應商，研發出「管路自動雷射焊接機」，大幅提升焊接速度，更讓公司順利上市，為產學合作開啟新里程碑。

    虎科大產學合作處長涂光億指出，學校的創新育成中心1997年成立迄今已28年，主要希望培育新創企業，讓學校端提供研發量能協助產品研發，讓校方與廠商有更密切的產學合作。

    涂光億表示，創新育成中心現約有5名編制，與企業採取的合作模式可分為主動找廠商合作、及協助企業媒合學校科系進行一連串的研發輔導。成立28年來已有上千家次企業合作，成果豐碩，近兩年來有3至4成廠商都因為好口碑選擇再次合作。

    「產學合作不單是專案收尾就結束。」涂光億表示，近年發現傳統產學合作模式，後段其實更需要培育人才及持續追蹤，因此大約3年多前便跳脫傳統合作框架，企業在產品研發後校方依舊不停歇，為產業媒合專業人才。

    涂光億表示，位在新竹的工業設備供應商「聚賢研發公司」便是今年成功的案例，由電機工程系蘇暉凱教授師生團隊，與業者合作3年，協助研發出「管路自動雷射焊接機」，讓雷射焊接速度提高、能源消耗大幅減少，近一步公司也在輔導下成功興櫃上市，為產學合作再締造新里程碑。

    涂光億說，未來專業人才培訓，讓校內學校前往廠商端實習，甚至就業，繼續協助廠商針對開發已量產的設備持續強化。

    虎科大學創新育成中心協助新竹工業設備供應商媒合校內教授，輔導研發出管路自動雷射焊接機，為產學合作開啟新里程碑。（圖由虎尾科技大學提供）

    虎科大學創新育成中心協助新竹工業設備供應商媒合校內教授，輔導研發出管路自動雷射焊接機，為產學合作開啟新里程碑。（圖由虎尾科技大學提供）

    虎科大學創新育成中心協助新竹工業設備供應商媒合校內教授，輔導研發出管路自動雷射焊接機，為產學合作開啟新里程碑。（圖由虎尾科技大學提供）

    虎科大學創新育成中心協助新竹工業設備供應商媒合校內教授，輔導研發出管路自動雷射焊接機，為產學合作開啟新里程碑。（圖由虎尾科技大學提供）

    虎科大學創新育成中心協助新竹工業設備供應商媒合校內教授，輔導研發出管路自動雷射焊接機，為產學合作開啟新里程碑。（圖由虎尾科技大學提供）

    虎科大學創新育成中心協助新竹工業設備供應商媒合校內教授，輔導研發出管路自動雷射焊接機，為產學合作開啟新里程碑。（圖由虎尾科技大學提供）

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