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    漲票價、減電子票證里程、班表改點！ 台鐵6月3新制一次看

    台鐵公司4月7日宣布，6月23日將調漲票價。（資料來源：台鐵，整理：記者蔡昀容）

    台鐵公司4月7日宣布，6月23日將調漲票價。（資料來源：台鐵，整理：記者蔡昀容）

    2025/04/07 17:41

    〔記者蔡昀容／台北報導〕台鐵公司票價凍漲30年，6月23日確定調漲票價，平均漲幅26.5％；同一天，電子票證搭乘里程從70公里縮減成50公里；6月25日則將班表大改點。台鐵說明，5月26日起購買6月23日後的車票，就以新票價計算。

    台鐵總經理馮輝昇下午召開記者會說明，台鐵1995年起未調票價，收入難以支應成本，希望調整票價之後，能改善台鐵經營體質及結構，進而投入服務及安全，讓營運走向正向循環，並提升員工福利及工作環境。

    馮輝昇強調，立法院將合理報酬率定為3至5％，但台鐵是國營公司，以承擔社會責任為己任，因此以「短程不影響、中程仍具競爭力、長程減幅最小」為目標，採「遞遠遞減」原則擬定票調方案，將報酬率壓低至0.36％。

    新票價上路後，台鐵預估每年客運收入增加47.15億元，貨運收入增加7.58億元，總計年增54.73億元。

    至於花東居民票價是否有優惠？馮輝昇表示，行政院指示台鐵針對花東居民擬定彈性票價措施，目前也做相關研擬，至於詳細內容，內部還在討論。

    另外，台鐵電子票證可搭乘里程也跟新票價同步實施。原本持電子票證搭乘區間、莒光、PP自強號，里程70公里以內皆以區間車計費，但6月23日之後，里程將縮短至50公里。

    馮輝昇說明，開放電子票證之後，通勤旅客造成PP自強號車廂擁擠，對號座旅客不易擠進車廂找位置，為改善乘車體驗，配合這次票價調整，一起調整上路。

    今年度的大改點則預計6月25日上路。馮輝昇表示，票價與服務模式息息相關，台鐵透過大數據分析，需求高或具競爭優勢的路／時段將投入大編組車輛，例如台北－台中、台北－豐原、台中－高雄等路段；台鐵將提供民眾更實惠、合理、優質的班表。

    根據台鐵新票價方案，區間車方面，台北到板橋從15元漲到22元、台北到台中從241元漲至323元、台北到花蓮從283元漲至375元、台北到新左營從530元漲至628元。

    莒光號方面，台北到板橋從18元漲到26元、台北到台中從289元漲至387元、台北到花蓮從340元漲至449元、台北到新左營從635元漲至753元。

    自強號方面，台北到板橋從23元漲到34元、台北到台中從375元漲至501元、台北到花蓮從440元漲到583元、台北到新左營從824元漲至975元。台鐵預計4月中下旬開放官網查詢新票價。

    台鐵公司總經理馮輝昇4月7日表示，新票價將於6月23日上路。（記者蔡昀容攝）

    台鐵公司總經理馮輝昇4月7日表示，新票價將於6月23日上路。（記者蔡昀容攝）

    台鐵公司4月7日說明新票價上路時程。（記者蔡昀容攝）

    台鐵公司4月7日說明新票價上路時程。（記者蔡昀容攝）

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