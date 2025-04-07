斷橋10年！東豐快速道路4月底合攏 力拚2026年部分通車

東豐快速道路「斷橋」，預計本月底合攏，以終結山城居民十年的「斷橋惡夢」。（記者歐素美攝）

2025/04/07 17:31

〔記者歐素美／台中報導〕「東勢-豐原生活圈快速道路」於2014年動工，因環評等問題2度停工，第4、5標工程雖完工，因第1、2、3標停工卡關，致東豐快速道路跨越大甲溪工程中斷，形成「斷橋」。盧秀燕上任後推動復工，目前第1、3標施工中，第2標也進入細部設計。其中，跨越大甲溪的橋梁部分預計4月底合攏，終結山城居民10年的「斷橋惡夢」。

立法院副院長江啟臣今天邀集內政部國土管理署、交通部高速公路局、交通部公路局、台中市建設局等現勘。江啟臣表示，東豐快速道路加上國道四號立交共構，總經費達193.7億，歷經三任市長，很多山城鄉親每次經過東勢大橋，看見一旁的「斷橋」，總覺得憤恨不平，工程延宕8年，連帶影響地方交通，「斷橋」合攏不只具有象徵意義，更是宣示全力施工的決心，希望施工單位繼續努力，讓山城民眾早日使用到便利、安全的快速道路。

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建設局長陳大田表示，東豐快速道路從2004年開始推動，一條路推動20年，從中央交棒到地方，如今工程進展順利，看完簡報實在心情激動。目前第1、3標正在施工中，皆微幅超前預定進度，第2標也進入細部設計階段，預計2026年進行石岡、東勢段局部通車，2029年全線通車。

針對石岡交流道增設連絡道銜接新社129線，江啟臣表示，市府日前舉辦地方座談會，希望市府能依據地方意見進行檢討評估，儘快確認路線完成先期規畫，希望今年中能完成可行性評估，並爭取明年中央經費補助。

另針對國4豐潭段增設匝道與東豐快銜接部分，總經費約26.18億，長度約2.74公里。江啟臣說，高速公路局去年4月16日已審議通過，同意增設及改善交流道，目前提報交通部審理中，希望交通部加速審理，應規劃與東豐快速道路全線通車時同步完成立交共構。

立法院副院長江啟臣邀相關單位，會勘東豐快速道路工程進行情形。（記者歐素美攝）

江啟臣表示，東豐快速道路「斷橋」合攏，不只具有象徵意義，更是宣示全力施工的決心。（記者歐素美攝）

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